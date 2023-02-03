Минздрав сообщил о 4 млн онкологических больных в России

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Число россиян с онкологическими заболеваниями составило около 4 млн, сообщил заместитель министра здравоохранения Евгений Камкин на онлайн-конференции Совета по региональному здравоохранению при Совете Федерации.

«У нас на сегодняшний день в Российской Федерации около 4 млн граждан болеют онкологическими заболеваниями, при этом ежегодно число новых случаев, которые мы выявляем благодаря укреплению материально-технической базы и созданию условий современной диагностики заболеваний, составляет порядка 600 тыс.», — сказал он.

По словам Камкина, с 2019 года в России реализуется федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями». На его реализацию будет направлено более 1 трлн руб.

«Благодаря его реализации уже за последние четыре года нам удалось почти на 4,4% снизить смертность населения от новообразований, на 13,5% снизилась одногодичная летальность пациентов», — добавил замминистра. По его словам, даже 1% снижения этого показателя является большим достижением.

31 января министр здравоохранения Михаил Мурашко заявлял, что в стране увеличилось количество детей, которые стоят на учете как больные онкологическими заболеваниями. По словам министра, это произошло за счет применения современных технологий в медицине, которые позволяют сохранять жизни детей. Благодаря снижению смертности заболевших их стало больше на учете в медучреждениях, уточнил Мурашко.