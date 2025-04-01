У РЖД перестал открываться сайт после DDoS-атаки

Сайт РЖД не открывается, DDoS-атаке также подверглось приложение. РЖД сообщает, что работает над восстановлением сервисов

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Сайт и мобильное приложение РЖД подверглись DDoS-атаке, сообщил перевозчик в своем телеграм-канале. Компания работает над восстановлением сервисов.

«Кассы на станциях и вокзалах функционируют штатно, продажа билетов осуществляется в обычном режиме», — отмечается в сообщении.

На момент написания материала проблемы возникают с доступом на сайт РЖД, убедились корреспонденты РБК. При попытке открыть его возникает ошибка 504. Такие жалобы поступают и от пользователей на портале Downdetector.

Накануне проблемы возникли в работе сайта Московского метрополитена и приложения «Метро Москвы». В департаменте транспорта столицы это объясняли техническими работами.

При этом при заходе на сайт столичного метро появлялось сообщение Украинских железных дорог («Укрзализныця»). В нем украинский перевозчик сообщал о проблемах с доступом к своим сервисам. В московском метро это объяснили возможными неполадками у провайдеров. Позже в пресс-службе «подземки» сообщили о восстановлении работы своих сервисов.