У РЖД перестал открываться сайт после DDoS-атаки
Сайт и мобильное приложение РЖД подверглись DDoS-атаке, сообщил перевозчик в своем телеграм-канале. Компания работает над восстановлением сервисов.
«Кассы на станциях и вокзалах функционируют штатно, продажа билетов осуществляется в обычном режиме», — отмечается в сообщении.
На момент написания материала проблемы возникают с доступом на сайт РЖД, убедились корреспонденты РБК. При попытке открыть его возникает ошибка 504. Такие жалобы поступают и от пользователей на портале Downdetector.
Накануне проблемы возникли в работе сайта Московского метрополитена и приложения «Метро Москвы». В департаменте транспорта столицы это объясняли техническими работами.
При этом при заходе на сайт столичного метро появлялось сообщение Украинских железных дорог («Укрзализныця»). В нем украинский перевозчик сообщал о проблемах с доступом к своим сервисам. В московском метро это объяснили возможными неполадками у провайдеров. Позже в пресс-службе «подземки» сообщили о восстановлении работы своих сервисов.
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