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Общество ,  
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На сайте московского метро появилось предупреждение «Укрзализныци»

На сайте столичного метрополитена разместили сообщение украинской железнодорожной компании. В дептрансе ранее объяснили техническими работами неполадки в работе приложения «Метро Москвы»
Фото: РБК
Фото: РБК

При попытке открыть сайт Московского метрополитена пользователям показывают баннер «Украинской железной дороги» («Укрзализныця»), убедился корреспондент РБК.

В уведомлении говорится о техническом сбое у украинской компании.

Позже сообщение «Укрзализныци» пропало с сайта московского метро.

Ранее пользователи пожаловались на сбои в работе приложения «Метро Москвы». В дептрансе объяснили неполадки техническими работами.

РБК направил запрос в пресс-службу Московского метрополитена.

С начала военной операции на Украине российские сервисы и приложения неоднократно подвергались кибератакам. При этом, по оценке BI.ZONE, около 35% высококритичных киберинцидентов, произошедших в российских организациях с начала 2024 года, были связаны с небезопасной парольной политикой для учетных записей администраторов.

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