На сайте московского метро появилось предупреждение «Укрзализныци»

На сайте столичного метрополитена разместили сообщение украинской железнодорожной компании. В дептрансе ранее объяснили техническими работами неполадки в работе приложения «Метро Москвы»

Фото: РБК

При попытке открыть сайт Московского метрополитена пользователям показывают баннер «Украинской железной дороги» («Укрзализныця»), убедился корреспондент РБК.

В уведомлении говорится о техническом сбое у украинской компании.

Позже сообщение «Укрзализныци» пропало с сайта московского метро.

Ранее пользователи пожаловались на сбои в работе приложения «Метро Москвы». В дептрансе объяснили неполадки техническими работами.

РБК направил запрос в пресс-службу Московского метрополитена.

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