На сайте московского метро появилось предупреждение «Укрзализныци»
При попытке открыть сайт Московского метрополитена пользователям показывают баннер «Украинской железной дороги» («Укрзализныця»), убедился корреспондент РБК.
В уведомлении говорится о техническом сбое у украинской компании.
Позже сообщение «Укрзализныци» пропало с сайта московского метро.
Ранее пользователи пожаловались на сбои в работе приложения «Метро Москвы». В дептрансе объяснили неполадки техническими работами.
РБК направил запрос в пресс-службу Московского метрополитена.
С начала военной операции на Украине российские сервисы и приложения неоднократно подвергались кибератакам. При этом, по оценке BI.ZONE, около 35% высококритичных киберинцидентов, произошедших в российских организациях с начала 2024 года, были связаны с небезопасной парольной политикой для учетных записей администраторов.
Трамп заявил, что Зеленский хочет отказаться от сделки по добыче полезных ископаемых
Трамп рассказал о «психологическом дедлайне» для Москвы по миру с Киевом
Россия и США обсудили сотрудничество по добыче ресурсов в России
В Мьянму прибыли более 120 российских спасателей
В России стали реже дискриминировать при трудоустройстве
Правительство выступило против ограничения полномочий ЦБ
Роструд зафиксировал рост обращений в связи с долгами по зарплате
«Самолет» уточнил сроки проведения IPO дочерней компании
Суд потребовал от ВТБ заменить систему биллинга
Когда Овечкин побьет рекорд Гретцки
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов