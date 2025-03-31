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Метро Москвы объяснило предупреждение «Укрзализныци» на своем сайте

Метро Москвы объяснило сбоем провайдеров баннер «Укрзализныци» на своем сайте
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Ряд провайдеров могли столкнуться с неполадками при доступе к сайту Московского метрополитена, сообщили РБК в пресс-службе Метро Москвы. Так там ответили на появление на сайте баннера о техническом сбое у компании «Украинская железная дорога» («Укрзализныця»).

«Сайт Московского метро также мог некорректно открываться у некоторых провайдеров», — говорится в сообщении.

На сайте московского метро появилось предупреждение «Укрзализныци»
Общество
Фото:РБК

Ранее при попытке открыть сайт Московского метрополитена на странице возникал баннер «Украинской железной дороги». В уведомлении говорилось о техническом сбое. Позднее сообщение пропало.

Кроме этого, в работе личного кабинета приложения «Метро Москвы», в частности при оплате проезда по СБП (Система быстрых платежей), пополнении карты «Тройка» онлайн и покупке билетов в кассах автовокзалов, также возникли трудности. Они были вызваны проведением технических работ, объяснили в Метро Москвы.

Остальная инфраструктура работает в штатном режиме. В настоящее время трудностей в доступе к сайту не возникает, баннер с «Укрзализныця» также не появляется.

До этого пользователи пожаловались на сбои в работе приложения «Метро Москвы». В дептрансе тогда объяснили неполадки техническими работами.

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