«Циан» объявил об итогах обмена акций

«Циан» обменял бумаги бывшей головной кипрской структуры на российское МКПАО. В ближайшие дни компания начнет торги на Мосбирже и запустит программу обратного выкупа акций на 3 млрд руб.

Фото: Алексей Зотов / ТАСС

Во вторник, 1 апреля, МКПАО «ЦИАН» объявило предварительные итоги обмена американских депозитарных расписок (ADS) кипрской Cian PLC, которая до недавнего времени была головной компанией для классифайда, на свои акции. В обмене приняли участие около 80% ценных бумаг в свободном обращении, они получили приблизительно 21% всех выпущенных и находящихся в обращении акций МКПАО «ЦИАН». Торги на Мосбирже должны начаться 3 апреля под тикером CNRU. Одновременно с запуском торгов МКПАО начнет программу обратного выкупа своих акций. На сумму до 3 млрд руб.

Обмен акций был частью реорганизации кипрской Cian PLC. Согласно плану, объявленному весной 2024 года, владельцы акций Cian PLC, не находящихся в свободном обращении (около 70% от общего числа), должны были передать их в новую холдинговую компанию Cian Technology Ltd, зарегистрированную в Республике Сейшельские Острова. На следующем этапе Cian Technology провела редомициляцию в Россию. В начале февраля эта компания предложила обменять ADS Cian PLC на акции МКПАО в пропорции 1:1. Сбор заявок завершился 6 марта. С начала февраля Мосбиржа ограничила торги ADS Cian PLC на своей площадке в связи с реорганизацией.

МКПАО «ЦИАН» было зарегистрировало осенью 2024 года. Владеет одноименной онлайн-платформой объявлений о недвижимости. Выручка в 2024 году выросла на 12%, до 13 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA составил 3,2 млрд руб. (+15%), прибыль — 2,46 млрд руб. (+45,7%). За 2024 год на платформе было представлено 1,9 млн объявлений, среднее количество уникальных посетителей в месяц составило 19,6 млн. До завершения обмена акций структура акционеров выглядела так: Speedtime Group (36,88%), основатель классифайда Дмитрий Демин (7,95%), MM Asia Invest Limited (6,26%), резерв под обмен (30,06%), другие — 18,86%.

Зачем нужна реорганизация

Реорганизация произошла на фоне остановки торгов и последующего делистинга американских депозитарных акций (ADS) Cian PLC с Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE). Как сообщил в интервью РБК гендиректор «Циана» Дмитрий Григорьев, в целом они довольны результатами корпоративной реструктуризации. Компания смогла поменять «практически максимум, который было возможно обменять с учетом инфраструктурных ограничений». «Начиная с 2022 года мы не имели достоверной и полной информации об акционерах, которые владели бумагами через зарубежную инфраструктуру, по той причине, что банк-депозитарий не передавал эту информацию, а возможности привлечь независимых агентов, специализирующихся на данной информации, были ограничены. По различным косвенным признакам предполагаем, что часть держателей этих акций смогли сделать сделки на внебиржевом рынке и что из-за этого структура free-float изменилась», — рассказал Григорьев. По его словам, теперь компания пытается понять, какие планы у владельцев подобных расписок, сколько среди них квазироссийских акционеров, которые готовы торговать в России и т.д. «Пока мы не предложили им варианты решения, но компания продолжает обсуждение и поиск возможных опций», — сообщил он.

Само решение о реорганизации Дмитрий Григорьев связал с тем, что компания работает и получает доходы в России, платит здесь налоги, вся финансовая инфраструктура, которая помогает вести публичную деятельность, тоже находится в России. «Решение позволит в полной мере функционировать как публичная компания, дать акционерам возможность голосовать, платить дивиденды», — указал он. Согласно недавно принятой новой дивидендной политике, компания планирует направлять на дивиденды от 60 до 100% скорректированной прибыли. Кроме того, «Циан» намерен рассмотреть вопрос о выплате спецдивидендов до конца 2025 года. На 31 декабря 2024 года на счетах компании скопилось 9,2 млрд руб. нераспределенной прибыли.

Какие перспективы

В этом году компания планирует вырасти лучше динамики рынка, но конкретные показатели Григорьев не назвал. «Предпосылки для этого есть: новые программы на рынке новостроек, которые поддерживают рынок, есть заявления о расширении семейной ипотеки, активно развивается аренда», — перечислил он. Глава «Циана» также отметил, что по опыту других кризисов в компании понимают, что тот спрос, который не мог проявиться в моменте из-за каких-то обстоятельств, связанных с ключевой ставкой или недоступностью ипотеки, в будущем капитализируется. «Люди женятся, рожают детей, им нужно расширять жилплощадь. Запрос можно отложить на какое-то время, но не навсегда», — указал он.

В «Циане» не исключают возможности роста за счет сделок слияний и поглощений, но отмечают, что небольших конкурентов в сфере классифайдов практически не осталось, в большей степени компания ищет активы в сфере комплементарных продуктов и технологии. В качестве примера Григорьев назвал активы, связанные с качеством контента, занимающиеся съемкой с квадрокоптера, 3D-турами и т.п., которые дают большую детализацию квартиры или дома, чтобы люди могли посмотреть на нее с разных сторон. «Часть этого уже внедрено на «Циане», но всегда есть какие-то стартапы, которые могут удивить. Еще интересно то, что связано с применением искусственного интеллекта (ИИ) на рынке недвижимости», — рассказал Григорьев. Он отметил, что классифайды в других странах развивают эту технологию как на стороне агентов (ИИ позволяет увеличить экспертность, быстрее закрывать сделку, лучше ее сопровождать, не тратить время на шаблонные ответы, проверку договоров, написание текста объявления и т.д.), так и на стороне тех, кто ищет жилье (ИИ позволяет ускорить поиски и предлагает вариант, наиболее оптимально подходящий под запрос).

«Застройщики в какой-то степени смогли адаптироваться к высокой ставке»

О тенденциях на рынке недвижимости в блиц-интервью рассказал глава «Циана» Дмитрий Григорьев.

— Долгое время спрос на аренду жилья рос. Что сейчас происходит с ним в Москве, Санкт-Петербурге и миллионниках?

— За последние несколько лет спрос в аренде дважды устанавливал рекорды: первый раз — летом 2023 года, второй — летом 2024 года. В 2023-м, напомню, стала расти ключевая ставка, а в 2024-м свернули льготные программы ипотеки. Это были революционные изменения для рынка. Многие, кто намеревался продать свою квартиру, ставили продажу на паузу, переводили предложение в аренду. Люди, которые хотели купить, поняли, что время неподходящее, лучше на депозите деньги подержать, а пока снимать. В итоге за 2023 год ставки по аренде в Москве выросли на 25–30%, а летом 2024 года — еще на около 20%. Но поскольку зарплаты арендаторов выросли несопоставимо меньше или не росли вовсе, сейчас мы наблюдаем другую картину: рынок перенасытился. Начиная с сентября 2024 года ставки уже начали снижаться, и тренд продолжается до сих пор. Когда будет пик сезона для аренды (обычно приходится на июль—август), ставка аренды вырастет на 10–15%, но не так существенно, как в прошлом году, а дальше она будет отскакивать назад. Предложений уже сейчас чрезмерно много на рынке.

— Продажи жилья в новостройках в Москве и Санкт-Петербурге по итогам февраля оказались даже выше значений аналогичного периода прошлого года. С чем связываете восстановление этого рынка?

— Застройщики в какой-то степени смогли адаптироваться к высокой ставке. Сейчас они используют несколько инструментов. Это скидки и спецпредложения. Когда некоторые застройщики выставляют лоты с большими скидками, их разбирают буквально за неделю. Кроме того, сильнее, чем год назад, заработали программы с использованием рассрочек. Покупатель начал понимать, как работает программа, какие у нее плюсы и минусы. Это уже большой двигатель продаж. Третье — предлагаются различные ипотечные спецпрограммы, например, возьмите квартиру сейчас под такой-то пониженный процент, через три года рефинансируйтесь.

Но все новые инструменты не в полной мере заменяют доступную ипотеку, поэтому спрос год к году упадет. Цены на новостройки в этом году, если говорить про крупные города, скорее всего, все равно вырастут на 10–12%, но меньше реальной инфляции. Предложение на рынке сократилось, новых лотов появляется меньше.

— Как сейчас распределяются доли инструментов, сколько приходится на ипотеку, сколько на другие?

— Если говорить про первичку, то ипотека — это чуть меньше половины. В большей степени это семейная ипотека, активно работают и региональные программы — на Дальнем Востоке и в Арктике. На рассрочку приходится примерно 35–40%, но никто эту цифру точно посчитать не может.

— По вашему мнению, нужно ли больше контролировать рассрочку?

— Это должен решать регулятор. Рассрочка — в целом хороший инструмент, который помогает людям получать доступ к покупке недвижимости. Было бы странно сейчас от него отказываться, он нужен рынку. При этом, конечно, рассрочка несет определенные риски. Надо понимать, что при рассрочке эскроу-счета наполняются медленнее, появляется риск того, что человек может расторгнуть договор, и тогда с эскроу-счета деньги могут уйти. Процесс не до конца отмодерирован.

— Что происходит со спросом на вторичном рынке жилья? Как изменилась цена в прошлом году и чего ожидаете по итогам этого?

— Если говорить про миллионники, то цена за последний год незначительно подросла. Если брать последний квартал, то спрос на вторичку был высоким по сравнению с первичкой. Из-за того, что ипотека на первичку для многих так же недоступна, как ипотека на вторичку, в плане выбора они сравнялись. При этом вторичка имеет ряд преимуществ: это квартира с проверенной историей, район с инфраструктурой, ремонт. С учетом того, что стоимость ремонта выросла, вторичка для многих покупателей в текущем контексте выглядит даже интересней. При этом разрыв по цене вторички и первички не очень большой, вторичка может быть даже выгоднее в отдельных районах. Но предложение растет достаточно медленно, потому что 75% сделок на рынке альтернативные, то есть человек одновременно что-то покупает и продает. А если, выходя на продажу, он понимает, что продавать будет очень долго, то и продажу и покупку ставят на паузу. Если брать год к году, то доступность предложения на рынке вторички уменьшается.

У компании дифференцированная модель, что помогает балансировать. Те вертикали, которые находятся под давлением, компенсируют другие вертикали. В новостройках по сравнению с 2021 годом спрос сильно снизился, но на вторичном рынке срок экспозиции в среднем вырос в два раза, увеличилась стоимость объявления за счет того, как мы монетизируем и управляем нашими тарифами на размещение.