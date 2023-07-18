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Роскомнадзор включил «Авито» и ЦИАН в реестр сервисов с объявлениями

Роскомнадзор включил «Авито», HeadHunter и ЦИАН в реестр сервисов объявлений
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Роскомнадзор создал реестр «ресурсов, относящихся к сервисам размещения объявлений», он опубликован на сайте ведомства.

В перечень вошли 12 платформ с суточной посещаемостью более 100 тыс. российских пользователей:

  1. Auto.ru
  2. HeadHunter
  3. SuperJob
  4. «Авито»
  5. «Домклик»
  6. «Зарплата.ру»
  7. «Профи»
  8. «Работа.ру»
  9. ЦИАН
  10. «Юла»
  11. «Яндекс Недвижимость»
  12. «Яндекс Услуги»

По закону владельцы таких сервисов должны не допускать размещения на их платформах противоправной информации, обеспечить интеграцию с «Госуслугами», а также указать свои контактные данные и установить счетчик посещаемости.

В декабре 2022 года президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому владельцем интернет-сервисов размещения объявлений с суточной аудиторией более 100 тыс. пользователей может выступать гражданин России без второго гражданства или российское юрлицо. Закон обязывает администрацию классифайдов не допускать использования для совершения преступлений, разглашения государственной или иной тайны, распространения публичных призывов к террору, экстремистских или порнографических материалов. Роскомнадзору было предписано создать реестр сервисов, на которых будут распространяться эти ограничения.

Теги
Avito Роскомнадзор ЦИАН HeadHunter Superjob Зарплата.ру Авито
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