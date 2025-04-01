SpaceX запустила корабль, который впервые пролетит над полюсами Земли

До этого только один корабль приблизился к полюсам ближе остальных — советский «Восток-6» в 1963 году. Он пролетел под углом наклона 65 градусов, Crew Dragon будет стремиться к 90 градусам. Экипаж надеется увидеть полярное сияние

Фото: Miguel J. Rodriguez Carrillo / Getty Images

Компания SpaceX предпринимателя Илона Маска запустила космический корабль Crew Dragon, который впервые выйдет на полярную орбиту, передает CNN.

Запуск произошел в рамках частной пилотируемой миссии Fram2, в которой участвует полностью гражданский экипаж. Он проведет в космосе от трех до пяти дней и при возвращении на Землю приземлится у берегов Калифорнии.

Телеканал напоминает, что еще только один корабль приблизился к полюсам ближе остальных — советский «Восток-6» в 1963 году. Однако он пролетел под углом наклона 65 градусов, тогда как Crew Dragon будет стремиться к 90 градусам, то есть к положению, строго перпендикулярному экватору.

Целью Fram2 станет в том числе возможность наблюдать полярное сияние из космоса. Кинорежиссер и член экипажа Fram2 Яннике Миккельсен заявила, что использует фотооборудование, чтобы запечатлеть красочные световые эффекты.

Среди медицинских исследований, которые проведет экипаж Fram2, будут изучение синдрома космической адаптации (изнурительного укачивания, от которого страдают более 60% астронавтов) и проблемы качественного сна на орбите, а также проверка уровня женских гормонов. Из более чем 700 человек, побывавших в космосе, лишь 15% были женщинами, что ограничивает объем исследований их опыта, отмечает CNN.

Кроме того, члены экипажа попытаются вырастить в космосе вешенки. Таким образом космонавты проверят, могут ли грибы обеспечить устойчивый источник пищи для длительных миссий на Луну и Марс.

В середине марта в интервью Fox News основатель SpaceX Илон Маск назвал целью компании создание на Марсе в течение следующих 20–30 лет «самодостаточной цивилизации». Будучи главой Департамента эффективности государственного управления США, бизнесмен намерен пересмотреть программы NASA, чтобы сделать основной задачей космического агентства подготовку к отправке людей на эту планету.