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Технологии и медиа ,  
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SpaceX запустила на Луну Falcon 9 с модулем Athena c оборудованием

SpaceX запустила на Луну Falcon 9 с модулем Athena c оборудованием
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SpaceX успешно отправила с космодрома им. Кеннеди во Флориде ракету Falcon 9 с лунным посадочным модулем Athena («Афина») компании Intuitive Machines. Трансляция запуска велась на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

В рамках этой миссии научные и технологические приборы НАСА переносятся на Монс-Мутон — лунное плато в пяти градусах от Южного полюса Луны, «ближе к полюсу, чем любая предыдущая лунная миссия», — отметили в управлении.

Ожидается, что ракета с модулем прилунится не позднее чем через восемь дней. Модуль переносит три прибора NASA: комплекс Polar Resources Ice Mining Experiment-1 (PRIME-1), состоящий из бура TRIDENT (The Regolith Ice Drill for Exploring New Terrain) и спектрометра MSolo (Mass Spectrometer observation lunar operations) для извлечения образцов лунного грунта, а также лазерную ретрорефлекторную решетку (LRA) — маркер точной локации.

Кроме того, от компании Nokia на Луну в этом модуле направлен передатчик, который продемонстрирует возможности бесконтактной связи между посадочным модулем, луноходом Lunar Outpost и бункером.

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Теги
SpaceX Falcon 9 NASA лунный модуль Луна
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