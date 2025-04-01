На новых смартфонах нашли вирус, крадущий аккаунты в Telegram

Новая версия трояна Triada может красть криптовалюту, аккаунты в мессенджерах и и подменять номера. Злоумышленники устанавливают ее на поддельные Android-смартфоны, которые продаются в неавторизованных магазинах

Фото: Владислав Шатило / РБК

«Лаборатория Касперского» обнаружила вирус в смартфонах на платформе Android, который дает злоумышленникам почти неограниченные возможности по контролю над телефоном. Об этом говорится в сообщении компании (есть у РБК).

Речь идет о модифицированной версии троянской программы Triada, которым заражают новые устройства — подделки под популярные модели смартфонов. Она распространяется в прошивках таких телефонов, копия Triada попадает в каждый процесс на смартфоне.

Вирус способен красть криптовалюту, аккаунты пользователей в мессенджерах и социальных сетях, в частности в Telegram и TikTok, отправлять сообщения от их лица, подменять номера во время звонков, следить за активностью жертвы в браузерах и блокировать сетевые соединения.

Наткнуться на поддельные зараженные гаджеты можно в неавторизованных онлайн-магазинах, где устройства продают по сниженным ценам. «Вероятно, на одном из этапов цепочка поставок оказывается скомпрометированной, поэтому в магазинах могут даже не подозревать, что продают смартфоны с Triada, — заявил эксперт по кибербезопасности в «Лаборатории Касперского» Дмитрий Калинин

По данным экспертов, от новой версии Triada пострадали больше 2,6 тыс. пользователей в разных странах, большинство — в России. С июня 2024 по март 2025 года создатели вируса перевели на свои криптокошельки около $270 тыс. в разной криптовалюте. При этом отмечает «Лаборатория Касперского», в реальности сумма может быть больше: криптовалюту Monero невозможно отследить.

Эксперты рекомендовали покупать смартфоны только у авторизованных продавцов и устанавливать на устройства защитные решения.

В 2019 году Google раскрыла схему, по которой хакеры встраивали вирусы в смартфоны Android на этапе производства. Злоумышленники использовали программы семейства Triada для размещения рекламы на устройстве и рассылки спам-сообщений. Атака проводилась через сторонних поставщиков программного обеспечения.