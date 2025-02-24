Эксперты назвали источники вирусов для кражи криптовалют
Кибермошенники используют вредоносные программы для кражи криптовалюты у россиян, сообщили РБК эксперты глобального центра исследований и анализа угроз «Лаборатории Касперского».
По информации специалистов, злоумышленники распространяют вирусы через репозитории — это хранилища данных в сети, откуда пользователи могут скачивать различные версии программных кодов.
Аферисты маскируют компьютерные вирусы под используемые для управления криптокошельками Telegram-боты или скрипты для популярной игры Valorant.
«Цель атакующих — украсть конфиденциальные данные и деньги людей. <...> Наибольшее количество атак зафиксировано в России, Турции и Бразилии», — отметили в «Лаборатории Касперского».
На облачной платформе GitHub специалисты обнаружили 200 репозиториев с вирусными программами. Для привлечения внимания пользователей злоумышленники указывали в описании программ, что они созданы с помощью нейросетей.
Вирусы позволяли кибермошенникам следить за действиями пользователей на их личных компьютерах, получать доступ к паролям и номерам карт, истории браузера. Кроме того, злоумышленники через вредоносные программы меняли адрес криптокошелька в буфере обмена устройства и снимали с виртуальных счетов пользователей криптовалюту.
По словам эксперта «Лаборатории Касперского» Георгия Кучерина, в ноябре 2024 года на принадлежащий атакующим биткоин-кошелек перевели сумму около пяти биткоинов — это примерно $485 тыс.
Специалисты рекомендуют пользователям скачивать приложения с официальных площадок и использовать надежные антивирусные программы.
В конце февраля в МВД сообщили, что в 2024 году размер ущерба от действий кибермошенников вырос на 36% и составил 200 млрд руб. Заместитель главы ведомства Андрей Храпов отметил, что рост произошел за счет увеличения доли мошенничества с кредитами.
Всего в 2024 году полиция зарегистрировала 765 тыс. преступлений, из них 486 тыс. были связаны с онлайн-мошенничеством.
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