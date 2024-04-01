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Технологии и медиа ,  
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ChatGPT стал доступен пользователям без регистрации

OpenAI сделала ChatGPT доступным для пользователей без регистрации
Доступ без регистрации будут постепенно открывать пользователям начиная с 1 апреля. Однако для пользователей с зарегистрированными учетными записями сохранятся отдельные преимущества
Фото: Korosi Francois-Zoltan / Shutterstock
Фото: Korosi Francois-Zoltan / Shutterstock

Компания OpenAI сделала свой чат-бот ChatGPT доступным для всех пользователей без необходимости проходить регистрацию. Об этом говорится в заявлении на сайте разработчика.

Доступ без регистрации постепенно начал открываться для пользователей с 1 апреля. Однако учетная запись даст им множество преимуществ, таких как возможность сохранять и просматривать историю чатов, делиться ими, общаться с чат-ботом голосовыми сообщениями и использовать специальные инструкции.

В компании пояснили, что стремятся сделать подобные инструменты доступными для широкой аудитории, чтобы люди могли испытать преимущества искусственного интеллекта.

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Фото:kovop / shutterstock

Кроме того, OpenAI внедрит дополнительные меры защиты — например, расширит набор пользовательских запросов, попадающих под блокировку.

ChatGPT — это чат-бот, нейросеть, способная вести диалог, искать ошибки в коде, сочинять стихи, писать сценарии, рецензировать технические статьи, давать прогнозы, персональные советы и отвечать на любые вопросы. Бот запоминает детали диалога с пользователем и избегает спорных тем. При этом его ответы можно корректировать с помощью наводящих вопросов.

ChatGPT — пример большой языковой модели (LLM), обученной на значительном объеме данных понимать естественный язык, а затем и генерировать тексты самостоятельно.

ChatGPT был запущен 30 ноября 2022 года. Сейчас, по данным самой OpenAI, его еженедельно используют до 100 млн человек в 185 странах мира. В России ChatGPT официально недоступен.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
ChatGPT чат-бот нейросети искусственный интеллект OpenAI регистрация
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