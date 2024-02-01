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Технологии и медиа ,  
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Пользователей на «Госуслугах» будет консультировать ChatGPT

Шадаев: пользователей на «Госуслугах» будет консультировать ChatGPT
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В 2024 году Минцифры начнет внедрять на портале госуслуг технологию ChatGPT для консультирования граждан, заявил на цифровом форуме Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Алма-Ате в рамках форума Digital Almaty 2024 глава ведомства Максут Шадаев. Его цитирует ТАСС.

«Мы считаем, что нужно развивать проактивные услуги, которые могут оказываться без обращения, а все консультации должен выполнять ChatGPT, заполняя за человеком необходимые заявления», — сказал министр.

На пленарном заседании форума Digital Almaty 2024 министр показал презентацию, где говорилось, что запустить технологию ChatGPT на портале планируют в 2024 году.

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ChatGPT — это чат-бот, нейросеть, способная вести диалог, искать ошибки в коде, сочинять стихи, писать сценарии, рецензировать технические статьи, давать прогнозы, персональные советы и отвечать на любые вопросы. Бот запоминает детали диалога с пользователем и избегает спорных тем. При этом его ответы можно корректировать с помощью наводящих вопросов.

ChatGPT — это пример большой языковой модели (LLM), обученной понимать естественный язык на большом объеме данных, а затем и генерировать тексты самостоятельно.

О том, что Минцифры намерено в 2024 году внедрить на портале госуслуг робота, который будет автоматически заполнять заявления по ходу разговора с пользователем, используя данные из госсистем, Шадаев сообщил в октябре 2023 года на форуме РБК Tech. Ведомство также рассчитывает, что система сможет сама предлагать пользователям определенный набор услуг в зависимости от жизненных обстоятельств, уточнил он тогда.

На портале госуслуг уже есть цифровой помощник — «Робот Макс», который обрабатывает контекстные запросы пользователей. В презентации, которую представил Шадаев, говорилось, что к началу февраля робот обработал более 450 млн обращений.

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