Песков переадресовал военным вопрос о противоспутниковой ракете Индии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос журналистов о том, считают ли в Кремле испытания противоспутниковой ракеты, проведенные в Индии, угрозой российской безопасности. Об этом сообщает корреспондент РБК.

Этот вопрос нужно задавать военным специалистам, отметил он. Песков также посоветовал обращаться к американской разведке за разъяснениями их заявлений об успешном испытании подобного оружия в России. «Мне пока нечего сказать», — заявил Песков.

Премьер-министр страны Нарендра Моди объявил, что индийские военные во время испытания нового оружия уничтожили космический спутник на низкой околоземной орбите. «Индия теперь крупная космическая держава», — отметил он.

Таким образом Индия стала четвертой страной, которая провела испытание противоспутникового оружия, после США, России и Китая.