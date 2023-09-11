Минпромторг отказал контрактным производителям электроники в льготах

Минпромторг заявил, что не видит оснований для пониженных ставок по налогу на прибыль для контрактных производителей электроники. Сами компании, на которых приходится 20% производства, настаивают на послаблениях

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То, что Минпромторг не видит правовых оснований для включения в перечень радиоэлектронной продукции кодов, определяющих контрактное производство, следует из ответа министерства на письмо Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ, включает более 160 компаний). Это значит, что на них не будут распространяться пониженные ставки по налогу на прибыль (3% вместо стандартной ставки в 20%).

Копия ответа есть у РБК, ее подлинность подтвердил представитель Минпромторга. Он сообщил, что министерство заинтересовано в том, чтобы механизм поддержки мог затронуть большую часть производителей отечественной радиоэлектроники, но контрактные производители не занимаются производством, а оказывают услуги по изготовлению печатных плат, компьютеров, коммуникационного оборудования и т.д. Постановление правительства вводило льготы только для производителей, а не для компаний, оказывающих производственные услуги, поэтому в данном случае нет правового основания, чтобы распространить на них этот механизм.

АРПЭ обратилась с просьбой включить в перечень радиоэлектронной продукции кодов для контрактного производства в Минпромторг, Госдуму, Совет Федерации и аппарат вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Представитель аппарата Чернышенко сказал, что они пока не получили письма АРПЭ. РБК направил запрос в Госдуму и Совфед.

Зачем контрактникам нужны льготы

Речь идет о компаниях, которые по контракту с заказчиком производят телекоммуникационное оборудование, компьютеры, планшеты, коммутаторы, промышленные серверы, микросхемы, диоды, печатные платы и др. продукцию. Порядка 20% выпущенной в России электроники производится на мощностях контрактных производителей, уточнил в беседе с РБК гендиректор «МикроЭМ Технологии», руководитель комитета контрактного производства АРПЭ Георгий Левин. В мире, по его словам, показатель проникновения контрактного производства составляет около 40%. Всего в России более 60 компаний оказывают подобные услуги.

В середине прошлого года правительство ввело пониженную ставку налога на прибыль и страховых взносов (7,6%) для производителей электронной компонентной базы и продукции. Контрактные производители не могут отразить в бухгалтерском учете создание продукта, так как он не является их собственностью, поэтому не могут претендовать на эти льготы.

По словам Левина, льготы могли бы позволить контрактным производителям направлять свободные средства на приобретение станков, компенсацию высокого процента по кредитам, более быстрое наращивание мощностей. Он отметил, что целом отрасль контрактного производства электроники в России сильно недофинансирована.

Небольшие компании, которые разрабатывают от 100 до 1 тыс. нишевых устройств, чаще всего сотрудничают с контрактными производителями, сообщил РБК гендиректор «А-КОНТРАКТ» (входит в топ-5 контрактных производителей по объему продаж) Максим Поляничко. Он говорит, что при таких объемах нерентабельно запускать собственное производство. «Любая помощь контрактным производителям от государства сейчас важна, и позиция Минпромторга мне непонятна. Если мы хотим, чтобы в России развивалась электроника, поддержка контрактных производителей — это один из реальных шагов в нужном направлении», — считает Поляничко. При этом разработчики продукции, которые заказывают ее сборку у контрактных производителей, получают льготы, потому что являются держателем конструкторской документации и выпускают готовые устройства, отметил он.

В текущих нестабильных условиях отрасли необходима «финансовая подушка», настаивает и Александр Головлев, гендиректор московского контрактного производителя «СмартЭмСис». Наличие такой льготы у производителей, владеющих интеллектуальными правами на электронику, приводит к перетоку к ним кадров от контрактных производителей.