Создатель ChatGPT займется разработкой ИИ для роботов-гуманоидов

OpenAI подписала соглашение о сотрудничестве со стартапом Figure AI, занимающимся разработкой роботов-гуманоидов. Стартап опубликовал видео, на котором робот Figure-01 пользуется кофемашиной. Он учился этому, наблюдая за людьми

Основатель OpenAI Сэм Альтман (Фото: Justin Sullivan / Getty Images)

Компания OpenAI, которая создала чат-бот ChatGPT, подписала соглашение о сотрудничестве со стартапом Figure AI для разработки моделей искусственного интеллекта (ИИ) нового поколения для роботов-гуманоидов, пише Business Insider.

В Figure AI заявили, что собираются расширить возможности своих роботов в обработке языка. Вице-президент OpenAI Питер Велиндер сказал, что компания «всегда планировала вернуться к робототехнике». «И мы видим путь с Figure к изучению того, что могут достичь человекоподобные роботы при наделении их высокопроизводительными мультимодальными моделями», — отметил он. Цель, по его словам, — «открыть новые возможности того, как роботы могут помочь в повседневной жизни».

Figure AI утверждает, что ее робот Figure-01 способен помогать в таких областях, как «производство, логистика, хранение, ретейл», что может позволить покрыть дефицит рабочей силы.

В январе основатель и генеральный директор стартапа Брэтт Эдкок опубликовал видео с Figure-01, на котором робот пользуется кофемашиной. По словам Эдкока, он учился этому, наблюдая за тем, как готовят кофе люди. Основатель Figure AI назвал такой подход новаторским, поскольку модель ИИ изучает все этапы, например, приготовления кофе, за один раз, а не последовательно.

Стартап заявил, что привлек инвестиции в размере $675 млн в том числе от Nvidia, Microsoft, Amazon.com Inc., а также основателя Amazon Джеффа Безоса. Bloomberg на прошлой неделе со ссылкой на источники сообщал, что Безос через свою компанию Explore Investments LLC инвестировал $100 млн, Microsoft — $95 млн, еще по $50 млн — Nvidia и Amazon.com Inc.