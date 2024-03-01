Создатель ChatGPT займется разработкой ИИ для роботов-гуманоидов
Компания OpenAI, которая создала чат-бот ChatGPT, подписала соглашение о сотрудничестве со стартапом Figure AI для разработки моделей искусственного интеллекта (ИИ) нового поколения для роботов-гуманоидов, пише Business Insider.
В Figure AI заявили, что собираются расширить возможности своих роботов в обработке языка. Вице-президент OpenAI Питер Велиндер сказал, что компания «всегда планировала вернуться к робототехнике». «И мы видим путь с Figure к изучению того, что могут достичь человекоподобные роботы при наделении их высокопроизводительными мультимодальными моделями», — отметил он. Цель, по его словам, — «открыть новые возможности того, как роботы могут помочь в повседневной жизни».
Figure AI утверждает, что ее робот Figure-01 способен помогать в таких областях, как «производство, логистика, хранение, ретейл», что может позволить покрыть дефицит рабочей силы.
В январе основатель и генеральный директор стартапа Брэтт Эдкок опубликовал видео с Figure-01, на котором робот пользуется кофемашиной. По словам Эдкока, он учился этому, наблюдая за тем, как готовят кофе люди. Основатель Figure AI назвал такой подход новаторским, поскольку модель ИИ изучает все этапы, например, приготовления кофе, за один раз, а не последовательно.
Стартап заявил, что привлек инвестиции в размере $675 млн в том числе от Nvidia, Microsoft, Amazon.com Inc., а также основателя Amazon Джеффа Безоса. Bloomberg на прошлой неделе со ссылкой на источники сообщал, что Безос через свою компанию Explore Investments LLC инвестировал $100 млн, Microsoft — $95 млн, еще по $50 млн — Nvidia и Amazon.com Inc.
В конце ноября 2022 года компания OpenAI, одним из основателей которой был Илон Маск, представила универсальный чат-бот ChatGPT.
ChatGPT — это чат-бот, который способен вести диалог, искать ошибки в коде, сочинять стихи, писать сценарии и даже спорить. Нейросеть может, помимо прочего, выдавать базовый программный код, генерировать финансовый анализ, резюме технических статей или научных концепций, прогнозы, персональные советы и дает этичные ответы на любые вопросы. Кроме того, она запоминает детали диалога с пользователем и избегает спорных тем. Наконец, ответы чат-бота можно корректировать с помощью наводящих вопросов.
ChatGPT создавали на суперкомпьютере Azure AI на основе языковой модели GPT-3,5 от OpenAI. Чат-бот обучали с помощью массива текстов из интернета и системы обучения с подкреплением на основе обратной связи с человеком Reinforcement Learning from Human Feedback. Затем нейросеть переобучали несколько раз, используя ее собственные ответы, чтобы сделать их более точными и корректными. Разработчики заявили, что они стремились сделать ИИ простым в использовании, корректным и «человечным».
ChatGPT работает как чат в диалоговом окне. Нейросетью можно пользоваться бесплатно, для этого нужно только зарегистрироваться на сайте OpenAI. Однако пройти верификацию по российскому номеру телефона не получится. Также сайт заблокировал доступ к чат-боту с российских IP-адресов. Кроме того, разработчики предлагают платную подписку ChatGPT Plus, которая гарантирует бесперебойную работу чат-бота даже в часы загруженности. Она стоит $20 в месяц.
В марте 2023 года OpenAI представила новую модель GPT-4. ChatGPT также обновили, добавив фильтры новой модели, которая позиционируется как более точная и этичная. Также чат-бот начал отвечать на запросы в виде не только текста, но и картинок.