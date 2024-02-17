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Технологии и медиа ,  
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Bloomberg узнал о планах Альтмана запустить производство чипов для ИИ

Bloomberg: Альтман ищет одобрения США на запуск своего производства чипов для ИИ
Альтман для своего проекта ищет инвесторов и партнеров в США, на Ближнем Востоке и в Азии. Однако запуск производства может встретить препятствия со стороны различных ведомств американского правительства
Сэм Альтман
Сэм Альтман (Фото: Denis Balibouse / Reuters)

Глава разработчика ChatGPT, компании OpenAI Сэм Альтман пытается получить согласие американских властей на запуск крупного производства чипов для отрасли искусственного интеллекта (ИИ), пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По их словам, Альтман провел встречи с потенциальными партнерами и инвесторами в США, на Ближнем Востоке и в Азии, и сообщил некоторым из них, что не сможет начать дело без одобрения Вашингтона. Как пишет агентство, основные мировые компании, выпускающие чипы — Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), Intel и Samsung, они и могут быть основными партнерами Альтмана. Ранее Bloomberg сообщал, что руководитель OpenAI встречался с руководством Samsung, а Financial Times писала о встрече с TSMC. Инвестиции, по данным Bloomberg, Альтман ищет на Ближнем Востоке, в частности, в ОАЭ.

Агентство отмечает, что планы главы OpenAI по производству чипов связаны с опасениями, что возникнет их дефицит, который помешает широкомасштабному внедрению ИИ и его дальнейшему развитию.

Тем не менее, Альтман может столкнуться с препятствиями со стороны властей США. Во-первых, указывает агентство, его планы по поиску инвесторов могут быть попасть под проверку иностранных инвестиций в сфере национальной безопасности комитетом под председательством Минфина; во-вторых, поставки чипов на Ближний Восток могут быть проконтролированы Минторгом; в-третьих, если Альтман решит отделить новую компанию от OpenAI и выпустить ее акции, это может привести к антимонопольным проверкам.

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Фото:Shutterstock

По данным агентства, ранее об этом также писала The Wall Street Journal (WSJ), Альтман уже провел встречу с главой Минторга Джиной Раймондо, а также намерен встретиться с другими высокопоставленными чиновниками.

«OpenAI провела продуктивные дискуссии по поводу расширения глобальной инфраструктуры и цепочек поставок чипов, энергии и центров обработки данных, которые имеют решающее значение для искусственного интеллекта и других отраслей, которые полагаются на них», — говорилось в заявлении компании. Она обещала информировать власти США о своих действиях, «учитывая важность национальных приоритетов».

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WSJ ранее отмечала, что проект может потребовать инвестиций в размере $5-7 трлн.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Сэм Альтман искусственный интеллект чипы США
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