В список прорывных технологий этого года по версии MIT вошли также суперэффективные солнечные батареи, очки смешанной реальности Apple Vision Pro, чиплеты и суперкомпьютеры

Apple Vision Pro (Фото: Justin Sullivan / Getty Images)

Массачусетский технологический институт (MIT) назвал десять прорывных технологий 2024 года.

Искусственный интеллект (ИИ)

Такие инструменты генеративного ИИ, как чат-бот ChatGPT (разработчик OpenAI запустил ChatGPT в ноябре 2022 года), получили массовое распространение в рекордно короткие сроки и изменили ход развития всей отрасли, указывает MIT.

«Мы сейчас живем в эпоху искусственного интеллекта. Сотни миллионов людей напрямую взаимодействовали с инструментами генеративного ИИ, такими как ChatGPT, которые создают текст, изображения, видео и многое другое из подсказок», — отмечает институт в пояснении.

Популярность нейросетей изменила технологическую индустрию, название ChatGPT стало нарицательным, что вынудило Google, Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена) и Microsoft вкладывать значительные средства в эту технологию. В декабре прошлого года Google, например, представил конкурента ChatGPT — нейросеть Gemini.

В конце ноября 2022 года компания OpenAI, одним из основателей которой был Илон Маск, представила универсальный чат-бот ChatGPT. ChatGPT — это чат-бот, который способен вести диалог, искать ошибки в коде, сочинять стихи, писать сценарии и даже спорить. Нейросеть может, помимо прочего, выдавать базовый программный код, генерировать финансовый анализ, резюме технических статей или научных концепций, прогнозы, персональные советы и дает этичные ответы на любые вопросы. Кроме того, она запоминает детали диалога с пользователем и избегает спорных тем. Наконец, ответы чат-бота можно корректировать с помощью наводящих вопросов. ChatGPT создавали на суперкомпьютере Azure AI на основе языковой модели GPT-3,5 от OpenAI. Чат-бот обучали с помощью массива текстов из интернета и системы обучения с подкреплением на основе обратной связи с человеком Reinforcement Learning from Human Feedback. Затем нейросеть переобучали несколько раз, используя ее собственные ответы, чтобы сделать их более точными и корректными. Разработчики заявили, что они стремились сделать ИИ простым в использовании, корректным и «человечным». ChatGPT работает как чат в диалоговом окне. Нейросетью можно пользоваться бесплатно, для этого нужно только зарегистрироваться на сайте OpenAI. Однако пройти верификацию по российскому номеру телефона не получится. Также сайт заблокировал доступ к чат-боту с российских IP-адресов. Кроме того, разработчики предлагают платную подписку ChatGPT Plus, которая гарантирует бесперебойную работу чат-бота даже в часы загруженности. Она стоит $20 в месяц. В марте 2023 года OpenAI представила новую модель GPT-4. ChatGPT также обновили, добавив фильтры новой модели, которая позиционируется как более точная и этичная. Также чат-бот начал отвечать на запросы в виде не только текста, но и картинок.

Суперэффективные солнечные батареи

«Солнечная энергия быстро внедряется по всему миру. Но большая часть солнечного света, попадающего на современные панели, не преобразуется в электричество. Добавление слоя крошечных кристаллов может сделать солнечные панели более эффективными», — указывает MIT.

Речь идет о новых элементах, сочетающих в себе используемый в солнечных батареях кремний с перовскитом.

«Убийцы» Twitter

В 2022 году соцсеть Twitter купил Илон Маск. Он уволил большую часть сотрудников и ограничил от модерацию контента, что, как утверждают в MIT, отпугнуло как рекламодателей, так и пользователей. В конце концов он переименовал соцсеть в X. Сейчас она уступает по популярности таким платформам, как Bluesky и Threads. По данным Likeweb, трафик X снизился почти на 20% по сравнению с прошлым годом. «Многие люди начали искать замену — в идеале такую, которая находится вне чьего-либо контроля», — пояснили авторы.

Среди других прорывных технологий этого года по версии MIT:

очки смешанной реальности Apple Vision Pro (AR-очки поступят в продажу в США с февраля по цене от $3499);

препараты для снижения веса;

улучшенные геотермальные системы;

чиплеты — небольшие чипы с определенным объемом функций, которые можно объединять;

технологии редактирования геномов CRISPR;

экзафлопсный компьютер — суперкомпьютер с производительностью более 1 экзафлопс (это означает, что машина может выполнять квинтиллион — миллиард миллиардов, число с 18-ю нолями — операций в секунду);

тепловые насосы (в США их продажи впервые превзошли продажи газовых печей).

В список девяти прорывных технологий 2023 года по версии MIT вошли в том числе «генетические ножницы», молекулярная антропология, биопечать органов и космический телескоп Джеймса Уэбба.