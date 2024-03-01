Skillbox вернулся к идее провести IPO

VK вернулся к планам вывести свой образовательный проект Skillbox на биржу. Он может стать первой торгуемой edtech-компанией в России, если его не опередит Skyeng, запланировавший IPO в этом году

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

О том, что образовательная платформа Skillbox планирует IPO, РБК рассказали три источника на инвестиционном рынке. По информации еще одного собеседника, синдикат андеррайтеров для размещения еще не сформирован, но он допустил, что IPO Skillbox может состояться в этом году.

Представитель Skillbox заявил РБК, что они «не исключают возможность проведения IPO для дальнейшего укрепления лидерских позиций холдинга на российском Edtech-рынке». О каких-либо конкретных планах говорить преждевременно, дополнил он.

Как Skillbox собирался на биржу

Компанию Skillbox основали в 2016 году ее нынешний гендиректор Дмитрий Крутов, сооснователь «Бизнес Молодости» Игорь Коропов (погиб в ноябре 2020 года) и Сергей Попков (сейчас акционер и шеф-дизайнер творческой студии AIC).

В феврале 2019 года 3,6% акций Skillbox купила Mail.ru Group (осенью 2021 года переименована в VK). Впоследствии группа увеличила свою долю в компании до 10,3%, а в декабре 2019-го — до 60,3% акций. В августе 2021 года Mail.ru Group в партнерстве с основателями Skillbox и частным фондом бизнесмена Александра Галицкого создала образовательный холдинг Skillbox Limited на базе принадлежащих им платформ Skillbox и GeekBrains. В результате контролирующим акционером холдинга осталась Mail.ru Group (50,06%), 22,72% акций досталось основателям Skillbox, 14,21% — фонду Галицкого, 13% были зарезервированы под долгосрочную программу мотивации сотрудников.

В 2020 году VK допускал IPO своих образовательных проектов, в том числе на тот момент не объединенных Skillbox и GeekBrains. Но в начале 2022 года Forbes со ссылкой на свои источники писал, что IPO Skillbox «не нужно» новому акционеру VK. В конце 2021 года USM Holding объявила о продаже доли в VK группе «Согаз», у холдинга сменился гендиректор: Бориса Добродеева сменил Владимир Кириенко. При этом в Skillbox в тот момент были сокращения сотрудников в связи с «глубоким убытком» объединенного холдинга, утверждали источники Forbes.

Сейчас Skillbox Holding Limited входит в сегмент «Образовательные технологии» холдинга VK вместе с такими проектами, как Geekbrains, Skillfactory, Mentorama, Lerna, Учи.ру. Выручка сегмента «Образовательные технологии» за девять месяцев 2023 года (последние доступные данные) выросла на 38% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и достигла 11,1 млрд руб, следует из данных отчета VK. На конец третьего квартала 2023 года количество зарегистрированных учеников образовательных платформ, входящих в Skillbox Holding Limited, выросло на 17%, до 14 млн. Количество платящих учеников выросло на 40%, до 649 тыс. Выручка только ООО «Скиллбокс», по данным СПАРК, в 2022 году составляла 6,9 млрд руб., чистая прибыль — 1,7 млрд руб.

В отчете VK упоминалось, что в третьем квартале Skillbox Holding заключил несколько сделок по консолидации образовательных активов. В августе прошлого года он стал владельцем 51% онлайн-школы английского языка «Кэспа». В сентябре Skillbox Holding договорился об увеличении своей доли в Skillfactory c 63,763% до 100%. Закрытие сделки планируется в январе 2024 года.

Какие перспективы

Аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын считает, что в ходе IPO Skillbox могут оценить в 55 млрд руб. «Skillbox опубликовал сторонний рейтинг с оценкой своей выручки за 2023 год в 12,3 млрд. руб., темпов прироста в 11%. Следовательно, к тому моменту когда Skillbox действительно подготовится к IPO, выручка составит 13,6 млрд. руб. Множитель P/S (цена/выручка) для американского аналога, компании Coursera составляет около 4», — объяснил он методику подсчета, отметив, что скидку за развивающиеся рынки компенсирует премия «за широкую известность среди СМИ и инвесторов». По словам Делицына, VK активно консолидирует российский edtech-рынок, а Skillbox сможет использовать полученные в ходе размещения средства для поглощения конкурентов в перспективных, быстро растущих сегментах рынка онлайн-образования.

Руководитель отдела по работе с состоятельными клиентами «Альфа-Капитал» Александр Абрамян указал на сложность с оценкой Skillbox, поскольку это «достаточно молодая и растущая компания с нестабильными финансовыми результатами». «По итогам 2022 года я бы оценил компанию примерно в 20 млрд руб., опираясь на мультипликаторы P/S и P/E (цена/прибль), которые считаю адекватными. По итогам 2023 все же хочется увидеть данные о прибыли [которых нет], но, экстраполируя ежегодные темпы роста, думаю, оценка в 22-23 млрд руб. выглядит относительно справедливой», — рассуждает Абрамян.



Аналитик Aspring Capital Степан Горбунов считает, что потенциальное IPO Skillbox «способно привлечь высокое внимание со стороны ретейл-инвесторов, так как возможно станет первым публичным размещением в образовательном секторе на российском рынке». «Наиболее вероятная структура сделки — cash in, благодаря которой компания сможет привлечь необходимые средства для развития новых и перспективных образовательных проектов», — отметил он.

Поспорить за звание первой публичной edtech-компанией в России со Skillbox может Skyeng. Осенью прошлого года «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что эта компания планирует провести IPO на Московской бирже в первой половине 2024 года. Опрошенные изданием аналитики оценивали стоимость всей компании в 40–50 млрд руб.

Финансовые показатели Skillbox указывают на то, что IPO — закономерный сценарий, считает руководитель специальных проектов RU-CENTER Алексей Замесов. При этом, по его мнению, популярность курсов для начинающих специалистов из разряда «войти в ИТ» уже начала снижаться. «Многие джуны (junior — специалисты начального уровня. — РБК) после курсов вроде Skillbox не могут найти работу. Компания бы выиграла, если бы собралась на IPO пару лет назад, когда тема была максимальной востребованной. Но не исключено, что Skillbox сделает сторителлинг и это заинтересует инвесторов», — рассуждает Замесов.

В недавнем исследовании Cbonds отмечалось, что в этом году может состояться 10-12 IPO российских компаний, а также несколько вторичных размещений акций. После февраля активность снизится и может возобновиться в апреле-мае, после этого будет перерыв на летние отпуска, а основной сезон придется на сентябрь—декабрь, говорилось в исследовании.