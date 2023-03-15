SkillBox сообщил об уходе гендиректора GeekBrains

Генеральный директор образовательной платформы GeekBrains Александр Волчек уходит с этого поста, оперативным управлением будет заниматься топ-менеджмент SkillBox Holding Limited

Александр Волчек (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

С 15 марта операционное управление онлайн-платформой GeekBrains перейдет к топ-менеджменту холдинга SkillBox Holding Limited, генеральный директор GeekBrains Александр Волчек покидает компанию и продолжит карьеру вне образовательной платформы, сообщили РБК в холдинге.

«Изменения проводятся в рамках формирования новой организационной структуры и реализации стратегии, направленной на укрепление лидерства холдинга Skillbox на российском рынке онлайн-образования. При этом цель GeekBrains останется прежней — платформа помогает получать знания по востребованным специальностям и направлениям в сфере ИT», — говорится в сообщении.

«Для нас было важно, что компания, которая специализируется на обучении ИT-профессиям, находилась под руководством человека с обширным техническим бэкграундом и серьезным опытом в сфере образования. Александр сыграл важную роль в расширении продуктовой линейки платформы. Мы благодарны ему за вклад в развитие GeekBrains и желаем успехов в дальнейшей работе», — уточнила пресс-служба SkillBox.

Skillbox Holding Limited (SHL) — образовательный холдинг, в который входят крупнейшие EdTech-компании, такие как Skillbox, GeekBrains, SkillFactory, Mentorama и Lerna. На платформах холдинга зарегистрированы свыше 13 млн пользователей.

О создании SkillBox Holding Limited компания Mail.ru Group (нынешнее название — VK) сообщила в августе 2021 года. Холдинг был создан на базе платформ Skillbox и GeekBrains.



Объединение Skillbox и GeekBrains произвели с целью усилить позиции и сделать новый холдинг игроком № 1 на российском рынке онлайн-образования.

В январе 2022 года в холдинге прошла реорганизация, в результате которой, как сообщали «Ведомости», были уволены около 300 человек. Представитель холдинга рассказал тогда, что менеджмент «объединяет дублирующие функции и проводит необходимые организационные изменения», а часть работников уволились «по причине объединения дублирующих функций».



Бывший совладелец Skillbox Андрей Анищенко заявил в разговоре с газетой, что период экстенсивного роста компаний холдинга заканчивается. По его словам, сейчас рынок дополнительного профессионального образования «переходит в зрелую стадию», в связи с этим в принятии решений необходимы системность управления и последовательное увеличение прибыли.