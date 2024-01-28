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В конгрессе призвали Байдена избежать катастрофы в Техасе

Спикер палаты представителей США призвал Байдена избежать катастрофы в Техасе
У Байдена уже есть необходимые полномочия для закрытия границы в Техасе, ему нужно ими воспользоваться, а не ждать принятия нового закона, заявил спикер палаты представителей Джонсон. Ожидание приведет к «сдаче Америки», счел он
Фото: Jose Luis Gonzalez / Reuters
Фото: Jose Luis Gonzalez / Reuters

Президент США Джо Байден должен воспользоваться своими полномочиями исполнительной власти, чтобы «обратить вспять катастрофу» на границе с Мексикой, а не ожидать, пока конгресс примет новый закон, позволяющий ему закрыть границу, заявил спикер палаты представителей (нижняя палата американского конгресса) республиканец Майк Джонсон в соцсети X.

По его словам, он объяснил это Байдену в письме в прошлом году и с тех пор не раз напоминал. Джонсон поясняет, что закон об иммиграции и гражданстве вместе с недавним прецедентом Верховного суда (в США практикуется прецедентное право) дают президенту «широкие полномочия» «приостанавливать въезд всех иностранцев или любой категории иностранцев в качестве иммигрантов или неиммигрантов или налагать на въезд иностранцев любые ограничения, которые он может счесть целесообразными».

«Президент Байден может начать обеспечивать безопасность границы, прекратив практику поимки и освобождения, прекратив использование полномочий по условно-досрочному освобождению, восстановив программу «Оставаться в Мексике», расширив использование полномочий по ускоренному выдворению и возобновив строительство пограничной стены», — написал Джонсон.

Он добавил, что, согласно сообщениям, предложение сената, которое находится на рассмотрении, позволит незаконно пересекать границу до 150 тыс. человек ежемесячно, прежде чем можно будет использовать «какие-либо новые полномочия» для закрытия границы. «К этому моменту Америка уже будет сдана», — заключил конгрессмен.

Байден заявил о готовности к жестким мерам для решения кризиса в Техасе
Политика
Джо Байден

Накануне Байден заявил, что администрация президента США и двухпартийная группа сенаторов ведут переговоры по поводу мер для разрешения кризиса на границе с Мексикой в Техасе, которые в случае принятия в форме закона станут «самым жестким и справедливым комплексом реформ для обеспечения безопасности границ, который когда-либо был в нашей стране». Он пояснил, что эта мера даст ему новые чрезвычайные полномочия для закрытия границы, когда она будет перегружена. Президент призвал принять этот законопроект.

В последние месяцы в США обострился возникший на фоне миграционного кризиса конфликт между федеральными властями и властями штата Техас, которые принимали не согласованные с Вашингтоном меры, чтобы бороться с наплывом приезжих, в том числе нелегальных. В частности, на пограничной реке Рио-Гранде установили колючую проволоку и буи. Эти меры Верховный суд страны счел незаконными после обращения Минюста США, но в штате не стали подчиняться этому решению. Позицию Техаса поддержали и другие штаты.

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Джо Байден Конгресс США граница Техас Мексика
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Джозеф Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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