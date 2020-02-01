Цукерберг пообещал разозлить многих новым подходом Facebook к контенту

Компания будет отстаивать право пользователей на свободное выражение своих мыслей и обеспечивать шифрование данных. Ранее Цукерберг заявил, что цель Facebook на ближайшие годы — не понравиться, а быть понятой людьми

Марк Цукерберг (Фото: Erin Scott / Reuters)

Facebook намерена придерживаться нового подхода в отношении размещаемого в социальной сети контента, который подразумевает защиту свободы выражения авторов и обеспечение шифрования данных. Об этом на саммите Silicon Slopes в Юте заявил сооснователь и глава компании Марк Цукерберг, передает CNN.

«Это новый подход, и я думаю, что он разозлит многих людей. Но, честно говоря, старый подход тоже раздражал многих, поэтому давайте попробуем что-то другое», — заявил он.

По словам Цукерберга, соцсеть все чаще просят «цензурировать огромное количество вещей», что ему не нравится. При этом он добавил, что Facebook в любом случае должна удалять со своих платформ материалы, связанные с терроризмом, эксплуатацией детей и призывами к насилию.

«Мы продолжим удалять действительно вредоносный контент, но необходимо все-таки придерживаться своих принципов», — сказал он.