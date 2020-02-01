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Цукерберг пообещал разозлить многих новым подходом Facebook к контенту

Компания будет отстаивать право пользователей на свободное выражение своих мыслей и обеспечивать шифрование данных. Ранее Цукерберг заявил, что цель Facebook на ближайшие годы — не понравиться, а быть понятой людьми
Марк Цукерберг (Фото: Erin Scott / Reuters)

Facebook намерена придерживаться нового подхода в отношении размещаемого в социальной сети контента, который подразумевает защиту свободы выражения авторов и обеспечение шифрования данных. Об этом на саммите Silicon Slopes в Юте заявил сооснователь и глава компании Марк Цукерберг, передает CNN.

«Это новый подход, и я думаю, что он разозлит многих людей. Но, честно говоря, старый подход тоже раздражал многих, поэтому давайте попробуем что-то другое», — заявил он.

По словам Цукерберга, соцсеть все чаще просят «цензурировать огромное количество вещей», что ему не нравится. При этом он добавил, что Facebook в любом случае должна удалять со своих платформ материалы, связанные с терроризмом, эксплуатацией детей и призывами к насилию.

«Мы продолжим удалять действительно вредоносный контент, но необходимо все-таки придерживаться своих принципов», — сказал он.

Состояние Цукерберга упало на $5 млрд после квартального отчета Facebook
Бизнес

30 января во время общения с инвесторами после публикации квартального отчета Facebook Цукерберг заявил, что в прошлом компания уделяла приоритетное внимание не отстаиванию своих принципов, а тому, чтобы «никого не обидеть». По его словам, из-за этого соцсеть не всегда ясно выражала свою точку зрения, что привело к «позитивным, но поверхностным взглядам» на Facebook. Цель компании на следующее десятилетие состоит «не в том, чтобы понравиться, а в том, чтобы ее поняли», добавил Цукерберг.

Заявление главы Facebook было сделано на фоне критики компании из-за подхода к защите конфиденциальности пользователей или размещения политической рекламы. В частности, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси в середине января раскритиковала Facebook за то, что соцсеть вводит американцев в заблуждение. Миллиардер Джордж Сорос критиковал Facebook за то, что, по его мнению, компания вступила в сговор с президентом США Дональдом Трампом, чтобы помочь тому переизбраться.

Facebook позволил своим пользователям скрывать частную информацию
Технологии и медиа

29 января Facebook разрешила пользователям удалять и скрывать информацию, которая могла бы быть доступна сотрудникам социальной сети. Компания указала, что собирала информацию о действиях пользователей даже без их входа в аккаунт.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Марк Цукерберг, Facebook
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