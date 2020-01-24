Сорос заподозрил Facebook в сговоре с Трампом по предстоящим выборам

Миллиардер Джордж Сорос заявил, что Facebook Inc. мог вступить в сговор с президентом Дональдом Трампом, чтобы помочь ему переизбраться в на выборах в 2020 году. Такое заявление 89-летний Сорос сделал во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Я думаю, что существует своего рода неформальная операция взаимопомощи или соглашение, развивающееся между Трампом и Facebook», — приводит слова Сороса Bloomberg. По мнению миллиардера, Facebook может помогать Трампу переизбраться, распространяя разного рода дезинформацию, Трамп будет защищать Facebook. «И это заставляет меня очень беспокоиться о результатах выборов 2020 года», — сказал Сорос.

Каких-либо доказательств своих заявлений Сорос не представил. «Это абсолютная ложь», — сказал представитель Facebook в комментариях Bloomberg.

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