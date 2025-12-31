 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Тренер назвал сроки возвращения Большунова к соревнованиям после болезни

Бородавко сообщил, что Большунов может вернуться на этап Кубка России в Казани
Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил, что лыжник, скорее всего, сможет выступить на шестом этапе Кубка России в Казани
Александр Большунов
Александр Большунов (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов вернется на соревнования во второй половине января, сообщил «РИА Новости» старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко.

«Надо идти поступательно, если говорить об участии в соревнованиях, то все будет зависеть от состояния здоровья Александра Большунова. Скорее всего, он может вернуться на этапе Кубка России в Казани, который начнется 15 января», — сказал Бородавко.

Большунов из-за болезни пропустил пятый этап Кубка России в Кирово-Чепецке, также не выступит он в «Гонке чемпионов», которая пройдет 3 и 4 января в Рязани.

Шестой этап Кубка России пройдет в Казани с 15 по 18 января.

29-летний лыжник является трехкратным олимпийским чемпионом, четырехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером Игр. На его счету также золотая медаль чемпионата мира 2021 года в скиатлоне, шесть серебряных и одна бронзовая награда мировых первенств.

