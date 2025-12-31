Тренер назвал сроки возвращения Большунова к соревнованиям после болезни
Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов вернется на соревнования во второй половине января, сообщил «РИА Новости» старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко.
«Надо идти поступательно, если говорить об участии в соревнованиях, то все будет зависеть от состояния здоровья Александра Большунова. Скорее всего, он может вернуться на этапе Кубка России в Казани, который начнется 15 января», — сказал Бородавко.
Большунов из-за болезни пропустил пятый этап Кубка России в Кирово-Чепецке, также не выступит он в «Гонке чемпионов», которая пройдет 3 и 4 января в Рязани.
Шестой этап Кубка России пройдет в Казани с 15 по 18 января.
29-летний лыжник является трехкратным олимпийским чемпионом, четырехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером Игр. На его счету также золотая медаль чемпионата мира 2021 года в скиатлоне, шесть серебряных и одна бронзовая награда мировых первенств.
