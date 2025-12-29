Большунов пропустит «Гонку чемпионов» в Рязани из-за болезни

Большунов ранее из-за вирусной инфекции пропустил этап Кубка России. В «Гонке чемпионов» его заменит Митрошин

Александр Большунов (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов не примет участия в «Гонке чемпионов», которая пройдет 3 и 4 января в Рязани. Об этом «Советскому спорту» сообщил директор турнира и исполнительный директор Союза биатлонистов России Александр Пак.

«Последнее вакантное место в составе лыжников занял Егор Митрошин. Мы очень ждали Александра Большунова, но, к сожалению, он заболел, даже пропустил этап Кубка России в Кирово-Чепецке», — сказал Пак.

Ранее старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко говорил, что Большунов лечится от вирусного заболевания.

Также вместо заболевшей Анастасии Шевченко выступит Инна Терещенко, которая недавно дважды становилась серебряным призером на этапе Кубка Содружества в Чайковском.

Лыжно-биатлонная «Гонка чемпионов» пройдет на рязанском стадионе «Алмаз».