Олимпийский чемпион Большунов пропустит этап Кубка России
Олимпийский чемпион Александр Большунов не выступит на стартующем 27 декабря пятом этапе Кубка России из-за болезни. Об этом ТАСС сообщил тренер Юрий Бородавко.
«Александр пропустит этап из-за болезни, он дома. Сложно сказать, сколько потребуется времени на восстановление, он не робот, запрограммировать невозможно», — сказал Бородавко.
Пятый этап Кубка России по лыжным гонкам пройдет 27 и 28 декабря в Кирово-Чепецке.
28-летний лыжник является трехкратным олимпийским чемпионом, четырехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером Игр. На его счету также золотая медаль чемпионата мира 2021 года в скиатлоне, шесть серебряных и одна бронзовая награда мировых первенств.
Большунов в нынешнем сезоне пока не выиграл ни одной гонки в Кубке России.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах