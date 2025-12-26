 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Олимпийский чемпион Большунов пропустит этап Кубка России

Российский лыжник Александр Большунов не примет участия в этапе Кубка России в Кирово-Чепецке. Причиной стала болезнь спортсмена
Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press
Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Олимпийский чемпион Александр Большунов не выступит на стартующем 27 декабря пятом этапе Кубка России из-за болезни. Об этом ТАСС сообщил тренер Юрий Бородавко.

«Александр пропустит этап из-за болезни, он дома. Сложно сказать, сколько потребуется времени на восстановление, он не робот, запрограммировать невозможно», — сказал Бородавко.

Пятый этап Кубка России по лыжным гонкам пройдет 27 и 28 декабря в Кирово-Чепецке.

28-летний лыжник является трехкратным олимпийским чемпионом, четырехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером Игр. На его счету также золотая медаль чемпионата мира 2021 года в скиатлоне, шесть серебряных и одна бронзовая награда мировых первенств.

Большунов в нынешнем сезоне пока не выиграл ни одной гонки в Кубке России.

