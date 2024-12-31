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В «Динамо» объяснили причины расторжения контракта с рекордсменом МХЛ

В «Динамо» объяснили причины расторжения контракта с рекордсменом МХЛ Рябкиным
Спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин заявил, что на данном этапе 17-летнему Ивану Рябкину будет лучше развиваться за океаном, но он может вернуться в Россию уже в следующем сезоне
Иван Рябкин
Иван Рябкин (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Расторгший контракт с «Динамо» 17-летний форвард Иван Рябкин может вернуться в московский клуб КХЛ в следующем сезоне. Об этом «Матч ТВ» сообщил спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин.

Ранее 31 декабря «Динамо» объявило, что контракт с Рябкиным был расторгнут по инициативе игрока. Скорее всего, он продолжит карьеру в клубе юниорской хоккейной лиги США (USHL) «Маскегон Ламберджекс».

«Совместное решение назрело. Мы пришли к выводу, что на данном этапе Ивану будет лучше развиваться за океаном. Мы поговорили, что игрок уезжает предварительно до лета. А дальше Ивану лучше будет возвращаться, чтобы с новыми силами показывать себя в России», — сказал Сопин.

«Динамо» расторгло контракт с 17-летним рекордсменом МХЛ
Спорт
Иван Рябкин

В нынешнем сезоне Рябкин успел выступить во всех трех командах системы «бело-голубых» — форвард дебютировал в КХЛ и принял участие в двух матчах, но очков не набрал, в ВХЛ на его счету восемь матчей и два ассиста, а в МХЛ в 15 играх 12 (1+11) набранных очков.

На вопрос, почему Рябкину пока не удалось заиграть на уровне КХЛ, Сопин ответил: «Потенциал у Ивана сумасшедший. Думаю, он в 17 лет должен был играть в КХЛ уже в этом сезоне. Но есть определенные моменты… Тут же всегда две стороны. Наверное, и мы что‑то не так делали. Ивану тоже надо кое‑что пересмотреть в своем отношении».

Сопин отметил, что Рябкин не получал столько игрового времени и возможностей, как ему хотелось бы. «Этот ход [отъезд в Северную Америку] больше для того, чтобы спасти сезон и попытаться на будущем драфте НХЛ уйти повыше. Это мое мнение. <...> Мы Ивану сказали не «прощай», а «до свидания». Будем ждать его обратно», — заключил Сопин.

Рябкин является лучшим ассистентом и занимает второе место в списке лучших бомбардиров до 17 лет в истории Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). Первый профессиональный контракт с «Динамо» он подписал в конце апреля.

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Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей ХК Динамо Москва КХЛ Иван Рябкин
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