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«Динамо» расторгло контракт с 17-летним рекордсменом МХЛ

«Динамо» расторгло контракт с 17-летним рекордсменом МХЛ Иваном Рябкиным
Контракт с форвардом Иваном Рябкиным расторгнут по инициативе хоккеиста, а спортивные права в КХЛ на него остались за клубом
Иван Рябкин
Иван Рябкин (Фото: dynamo.ru)

Нападающий Иван Рябкин покинул «Динамо». Об этом сообщается на сайте московского клуба КХЛ.

Контракт был расторгнут по инициативе 17-летнего хоккеиста.

В нынешнем сезоне Рябкин успел выступить во всех трех командах системы «бело-голубых» — форвард дебютировал в КХЛ и принял участие в двух матчах, но очков не набрал, в ВХЛ на его счету восемь матчей и два ассиста, а в МХЛ в 15 играх 12 (1+11) набранных очков.

Спортивные права на хоккеиста остаются за «Динамо».

Форвард является лучшим ассистентом и занимает второе место в списке лучших бомбардиров до 17 лет в истории Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). Первый профессиональный контракт с «Динамо» он подписал в конце апреля.

В прошлом сезоне в МХЛ Рябкин в составе МХК «Динамо» в 49 матчах набрал 64 (25+39) очка при показателе полезности +34.

Еще в октябре клуб юниорской хоккейной лиги США (USHL) «Маскегон Ламберджекс» сообщил, что добавил в свой ростер Рябкина, хотя у него в то время был действующий контракт с «Динамо».

Рябкин считается одним из самых талантливых молодых игроков своего года рождения. Он будет выходить на драфт НХЛ в 2025-м. По версии The Athletic и Daily Faceoff россиянин стал четвертым в списке фаворитов драфта, а Sportsnet поставил его на пятое место в рейтинге.

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Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Динамо Москва Иван Рябкин
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