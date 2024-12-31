ЧМ-2026 по футболу в России покажет «Матч ТВ»
Телеканал «Матч ТВ» будет транслировать в России матчи финальной стадии чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом сообщается на сайте канала.
Все 104 игры чемпионата мира будут показаны в прямом эфире «Матч ТВ», на тематических каналах и цифровых платформах холдинга.
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые примут участие 48 сборных, финал состоится на «Метлайф-стэдиум» (штат Нью-Джерси).
Сборная России с февраля 2022 года отстранена от турниров УЕФА и ФИФА и играет только товарищеские матчи. К жеребьевке отбора на ЧМ-2026 ее не допустили.
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