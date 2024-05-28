Евро-2024 в России покажут «Матч ТВ» и Okko

Чемпионат Европы по футболу пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля

Фото: Oliver Hardt / Getty Images

Телеканал «Матч ТВ» и стриминговый сервис Okko будет транслировать в России матчи предстоящего чемпионата Европы 2024 года по футболу. Об этом «РБК Спорт» сообщили в пресс-службе Okko.

Расписание трансляций и формат показа турнира будут анонсированы «Матч ТВ» и Okko дополнительно.

«Прежде всего очень рада, что мы можем порадовать зрителей канала «Матч ТВ» и показать событие такого масштаба, как Чемпионат Европы по футболу. Это потребовало наших больших усилий, но это того стоило, потому что болельщики по всей России получат удовольствие от футбольного праздника», — сказала заместитель генерального директора холдинга «Газпром-Медиа» Тина Канделаки.

Генеральный директор Okko Сергей Шишкин назвал это беспрецедентным партнерством. «Впервые Чемпионат Европы по футболу можно будет посмотреть и на стриминговой платформе, и на телеканале одновременно. Беспрецедентное партнерство Okko и «Матч ТВ» — знаковый момент для истории спортивных трансляций. На рынке медиаправ сейчас существует ряд ограничений со стороны зарубежных правообладателей, но в этом году российские зрители смогут посмотреть чемпионат Европы. Сегодня мы с уверенностью говорим, что любые сложности можно уладить, если у сторон есть общая глобальная цель», — сказал Шишкин.

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин сообщил, что телеканал покажет 34 игры турнира, включая матч открытия и финал. «Кроме того, в нашем пуле все матчи Германии, Англии, Португалии, Франции и действующих чемпионов — сборной Италии на групповом этапе турнира и игры 1/8 финала», — сказал Тащин.

Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в Берлине, Кельне, Франкфурте-на-Майне, Гельзенкирхене, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене, Штутгарте и Дортмунде.