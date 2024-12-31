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Сборная Латвии вышла в плей-офф на молодежном чемпионате мира по хоккею

Сборная Латвии сенсационно вышла в плей-офф на молодежном ЧМ по хоккею
Вслед за сборной Канады латвийцы на групповом этапе обыграли в овертайме и команду Германии. Они вышли в 1/4 финала второй раз в своей истории
Фото: Mathias Bergeld / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Mathias Bergeld / Keystone Press Agency / Global Look Press

Сборная Латвии обыграла команду Германии в овертайме со счетом 4:3 в матче группового этапа на молодежном чемпионате мира по хоккею. Турнир проходит в Оттаве.

В составе победителей шайбы забросили Эрик Матейко (30-я и 64-я минуты), Бруно Османис (47) и Оливерс Мурниекс (58). У проигравших отличились Симон Зайдль (1-я минута), Эдвин Тропманн (29) и Давид Левандовский (58).

Сборная Латвии, которая ранее на турнире сенсационно обыграла команду Канады, набрала четыре очка и вышла в плей-офф. Из группы А в 1/4 финала также вышли Канада, США и Финляндия. Германия отправилась в раунд на выживание.

Сборная Канады сенсационно проиграла Латвии на молодежном ЧМ по хоккею
Спорт
Фото:Sean Kilpatrick / Keystone Press Agency / Global Look Press

Латвия ранее лишь раз в своей истории доходила до 1/4 финала (в 2022 году).

Из группы В в 1/4 финала уже пробились Чехия, Швеция и Словакия, за последнюю путевку поборются Швейцария и Казахстан.

Сборные России и Белоруссии не участвуют в турнирах из-за отстранения со стороны Международной федерации хоккея (IIHF).

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