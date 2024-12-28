Сборная Канады сенсационно проиграла Латвии на молодежном ЧМ по хоккею

Канадцы пропустили две шайбы в концовке и в итоге проиграли в серии буллитов. Вратарь латвийской команды Линард Фельдбергс отразил 55 бросков по своим воротам

Фото: Sean Kilpatrick / Keystone Press Agency / Global Look Press

Сборная Канады проиграла команде Латвии со счетом 2:3 в серии буллитов в матче группового этапа на молодежном чемпионате мира по хоккею. Турнир проходит в Оттаве.

У канадцев шайбы забросили Джетт Лучанко (24-я минута) и Калум Ритчи (55). В составе сборной Латвии отличились Эрикс Матейко (54) и Петерис Буланс (58). В серии буллитов канадцы не реализовали все свои восемь бросков.

Вратарь сборной Латвии Линард Фельдбергс сделал 55 сейвов.

Латвия впервые в своей истории обыграла Канаду на молодежном чемпионате мира. Ранее у латвийцев было три разгромных поражения — 0:10, 2:10, 0:16.

Сборные России и Белоруссии не участвуют в турнира из-за отстранения со стороны Международной федерации хоккея (IIHF).