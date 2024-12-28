 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Сборная Канады сенсационно проиграла Латвии на молодежном ЧМ по хоккею

Канадцы пропустили две шайбы в концовке и в итоге проиграли в серии буллитов. Вратарь латвийской команды Линард Фельдбергс отразил 55 бросков по своим воротам
Фото: Sean Kilpatrick / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Sean Kilpatrick / Keystone Press Agency / Global Look Press

Сборная Канады проиграла команде Латвии со счетом 2:3 в серии буллитов в матче группового этапа на молодежном чемпионате мира по хоккею. Турнир проходит в Оттаве.

У канадцев шайбы забросили Джетт Лучанко (24-я минута) и Калум Ритчи (55). В составе сборной Латвии отличились Эрикс Матейко (54) и Петерис Буланс (58). В серии буллитов канадцы не реализовали все свои восемь бросков.

Вратарь сборной Латвии Линард Фельдбергс сделал 55 сейвов.

Латвия впервые в своей истории обыграла Канаду на молодежном чемпионате мира. Ранее у латвийцев было три разгромных поражения — 0:10, 2:10, 0:16.

Сборные России и Белоруссии не участвуют в турнира из-за отстранения со стороны Международной федерации хоккея (IIHF).

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Путин ответил на вопрос закончится ли СВО в 2025 году. Видео

Певца Шарлота приговорили к 5,5 годам колонии-поселения

ЦБ поменяет механизм установления официальных курсов валют к рублю

Когда подешевеют машины и чего бояться в 2025 году

Важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ, принятые в 2024 году

Путин подписал закон о повышении штрафов за нарушение ПДД. Инфографика

Умер генереальный директор Suzuki Motor Corporation

Роскомнадзор предложил критерии пропаганды чайлдфри

Главные события 2024 года по версии российских виноделов

Что будет с ценами на новостройки в 2025 году

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей молодежный чемпионат мира по хоккею сборная Канады
Материалы по теме
Хоккеист из Китая впервые в истории подписал контракт с клубом НХЛ
Спорт
Роман Ротенберг связал допуск сборной России по хоккею с уходом Байдена
Спорт
Экс-хоккеист сборной США призвал допустить россиян к Олимпиаде-2026
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 28 декабря
EUR ЦБ: 105,95 (+2,65) Инвестиции, 27 дек, 19:15 Курс доллара на 28 декабря
USD ЦБ: 100,53 (+1,3) Инвестиции, 27 дек, 19:15
Зачем нужен статус «квала» в РоссииРБК и Финам, 10:40
Сборная Канады сенсационно проиграла Латвии на молодежном ЧМ по хоккеюСпорт, 10:32
Что начинающему селлеру будет трудно продать на маркетплейсе — 9 карточекPro, 10:32
В полиции назвали вероятным убийцей четырех детей под Тверью их отцаОбщество, 10:30
Магнуса Карлсена сняли с чемпионата мира по рапиду из-за джинсовСпорт, 10:18
Правительство запретило IP-телефониюТехнологии и медиа, 10:13
Кто такие белые хакеры и как ими становятсяРБК и Кибериспытание, 10:12
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 10:11
Россияне ездили в командировки за границу на 12% чаще, чем по странеPro, 10:06
В Уссурийской таможне объяснили многочасовую задержку туристовОбщество, 10:04
Итоги года: как изменилось приложение «Мажордом» за 2024 годРБК Компании, 10:00
ФСБ показала допрос подозреваемого в покушении на офицера и блогераПолитика, 09:59
На пути к лекарственному суверенитету: опыт экосистемы МосквыГород, 09:50
Рыбная мафия: как экономика Чили страдает от краж лосося — The EconomistPro, 09:48