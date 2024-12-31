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Российский шахматист проспал партию на ЧМ по блицу и не вышел в плей-офф

Российский шахматист Дубов проспал партию на ЧМ по блицу и не вышел в плей-офф
Даниил Дубов получил техническое поражение за пропуск партии предварительного раунда против американца Ханса Ниманни, известного по скандалу с читерством. Россиянину в итоге не хватило набранных очков, чтобы выйти в 1/4 финала
Даниил Дубов
Даниил Дубов (Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images)

Российский гроссмейстер Даниил Дубов не вышел на партию чемпионата мира по блицу против американца Ханса Моке Ниманна и получил техническое поражение. Турнир проходит в Нью-Йорке.

Россиянин рассказал, что проспал. «Я пошел в свой номер в отеле, чтобы быстро подготовиться, а потом уснул. Когда я проснулся, было уже слишком поздно. Мне не повезло», — сказал Дубов NRK.

На вопрос, был ли это на самом деле протест против Ниманна, Дубов ответил: «Слушайте, я впервые в США, не могу контролировать джетлаг. Кто знает, что это было, может, завтра узнаем». Но россиянину в итоге не хватило набранных очков в предварительном раунде, и он не смог выйти в 1/4 финала.

Сам Ниманн написал в соцсети Х, что «трусость — это отсутствие характера», и заявил, что готов сыграть с Дубовым в блиц на любых условиях. «Я оплачу его проезд/проживание и отдам $10 тыс. на благотворительность, если он победит», — добавил американец.

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Ниманн известен своим скандалом с читерством. Эта история получила огласку после того, как он обыграл Магнуса Карлсена 4 сентября 2023 года на турнире в Сент-Луисе. Норвежец позднее заявил, что снимается с соревнований. Американский гроссмейстер Хикару Накамура после этого сообщил, что Карлсен снялся с турнира из-за подозрений в жульничестве Ниманна, а также что того забанили на Chess.com. Сам Ниманн признал, что несколько раз жульничал, но только в юности, и подал в суд на Карлсена иск на $100 млн за «ложные обвинения». В июне стало известно, что иск, по которому ответчиками проходили также Накамура и Chess.com, был отклонен судом в США.

При этом на чемпионате мира по блицу Карлсен и Ниманн попали друг на друга в 1/4 финала. В плей-офф также сыграют Фабиано Каруана (США) — Ян-Кшиштоф Дуда (Польша), Уэсли Со (США) — Алиреза Фирузджа (Франция) и Ян Непомнящий (Россия) — Володар Мурзин (Россия). Мурзин ранее на этой неделе выиграл чемпионат мира по рапиду.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
шахматы Даниил Дубов Ханс Моке Ниманн
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