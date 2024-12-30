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FIDE разрешила джинсы на чемпионатах по блицу после скандала с Карлсеном

Шахматисты смогут надевать на соревнования по блицу джинсы с подходящим пиджаком

Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович решил смягчить правила дресс-кода на чемпионате мира по блицу после дисквалификации норвежского гроссмейстера, чемпиона мира по быстрым шахматам Магнуса Карлсена.

«Я принял решение попробовать подход, который предоставит больше гибкости должностным лицам FIDE в суждениях относительно пригодности одежды. <...> Принцип прост: по-прежнему требуется следовать официальному дресс-коду, но допускаются небольшие элегантные отклонения (в частности, подходящие джинсы в сочетании с пиджаком)», — приводятся слова Дворковича на сайте FIDE.

Дворкович заявил, что огорчен скандалом с Карлсеном на чемпионате мира
Спорт
Аркадий Дворкович

Глава федерации выразил сожаление в связи со скандалом и добавил, что FIDE будет предпринимать меры, «чтобы все игроки чувствовали поддержку, ценность, и признание их жизненно важной роли во вдохновении болельщиков и развитии игры во всем мире».

Карлсен 28 декабря пришел на турнир в Нью-Йорке в джинсах и отказался переодеваться. Норвежца дисквалифицировали и оштрафовали на $200. В знак протеста он снялся и с чемпионата по блицу, который начнется сразу после соревнований по рапиду

На турнире был оштрафован и российский гроссмейстер Ян Непомнящий, который пришел в кроссовках. Он переобулся и продолжил участие в соревновании.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Магнус Карлсен шахматы Аркадий Дворкович Международная шахматная федерация (FIDE)
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