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Спорт ,  
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В Испании узнали о нежелании ФИФА приглашать «Барселону» на клубный ЧМ

Sport.es: ФИФА не собирается приглашать «Барселону» на клубный чемпионат мира
«Барселоне» нужно побеждать в Лиге чемпионов, чтобы пробиться на клубный чемпионат мира 2025 года по спортивному принципу. У ФИФА есть возможность дать каталонцам wild card, но этому помешают сложные отношения клуба с УЕФА
Фото: Alex Caparros / Getty Images
Фото: Alex Caparros / Getty Images

«Барселона» не сможет рассчитывать на специальное приглашение (wild card) от ФИФА на клубный чемпионат мира 2025 года, сообщает Sport.es со ссылкой на источники в окружении главы международной федерации Джанни Инфантино.

В турнире, который пройдет в США летом 2025 года в новом формате, примут участие 32 клуба, в том числе 12 команд от УЕФА. Одна из двух квот Испании принадлежит мадридскому «Реалу», который выиграл Лигу чемпионов в 2022 году.

В соответствии с критериями отбора «Барселоне» для завоевания путевки нужно выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне или выступить существенно лучше мадридского «Атлетико».

ФИФА имеет право дать wild card на турнир любым двум клубам, однако «Барселоны» среди возможных претендентов нет. Это связано с напряженными отношениями клуба с УЕФА из-за финансовых нарушений, а также с поддержкой каталонцами проекта Суперлиги, против которого выступают ФИФА и УЕФА.

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Фото:David Ramos / Getty Images

В декабре ФИФА назвала 19 участников клубного чемпионата мира, в том числе восемь от Европы — помимо «Реала», это «Челси», «Манчестер Сити», «Бавария», ПСЖ, «Интер», «Порту» и «Бенфика».

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Анна Сатдинова
Футбол ФИФА ФК Барселона

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