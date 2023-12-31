В Испании узнали о нежелании ФИФА приглашать «Барселону» на клубный ЧМ
«Барселона» не сможет рассчитывать на специальное приглашение (wild card) от ФИФА на клубный чемпионат мира 2025 года, сообщает Sport.es со ссылкой на источники в окружении главы международной федерации Джанни Инфантино.
В турнире, который пройдет в США летом 2025 года в новом формате, примут участие 32 клуба, в том числе 12 команд от УЕФА. Одна из двух квот Испании принадлежит мадридскому «Реалу», который выиграл Лигу чемпионов в 2022 году.
В соответствии с критериями отбора «Барселоне» для завоевания путевки нужно выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне или выступить существенно лучше мадридского «Атлетико».
ФИФА имеет право дать wild card на турнир любым двум клубам, однако «Барселоны» среди возможных претендентов нет. Это связано с напряженными отношениями клуба с УЕФА из-за финансовых нарушений, а также с поддержкой каталонцами проекта Суперлиги, против которого выступают ФИФА и УЕФА.
В декабре ФИФА назвала 19 участников клубного чемпионата мира, в том числе восемь от Европы — помимо «Реала», это «Челси», «Манчестер Сити», «Бавария», ПСЖ, «Интер», «Порту» и «Бенфика».
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