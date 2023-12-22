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Die Welt узнала о грозящем «Барселоне» отстранении от Лиги чемпионов

Die Welt: «Барселону» могут отстранить от Лиги чемпионов с сезона 2024/25
Причина возможных санкций — нарушение финансового регламента УЕФА. Источники в УЕФА сообщили, что в финансовой отчетности каталонского клуба «царит бардак», а расходы не покрываются доходами
Фото: David Ramos / Getty Images
Фото: David Ramos / Getty Images

«Барселоне» грозит отстранение от участия в Лиге чемпионов начиная с сезона 2024/25 из-за нарушений финансового регламента УЕФА. Об этом сообщает газета Die Welt со ссылкой на источники в УЕФА и клубе.

Согласно финансовому регламенту УЕФА, клубы обязаны компенсировать расходы соответствующими доходами. Оценивается трехлетний цикл.

«Барселона» объявила о чистой прибыли в размере €304 млн в сентябре. Это означало, что возможные санкции, которые, по информации газеты, обсуждались более года, команде не грозили. Однако, что касается финансового регулирования УЕФА, решающее значение имеют только доходы, которые можно напрямую отнести к футбольному бизнесу.

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В последнем годовом отчете клуба сообщается о доходах в сотни миллионов евро, например, от продажи будущих телевизионных и маркетинговых прав, а также от других видов спорта. Однако они не влияют на оценку УЕФА. Источники в организации заявили, что в финансовой отчетности клуба «царит бардак». Ходят разговоры об отстранении от Лиги чемпионов «на два-три года». «Чем больше потери, тем больше штраф», — сказали источники.

Mundo Deportivo ранее сообщала, что «Барселона» может получить €1 млрд, если станет участником новой европейской Суперлиги. Суд Европейского союза 21 декабря признал незаконным запрет клубам участвовать в Суперлиге, который наложили ФИФА и УЕФА. По мнению суда, решения ФИФА и УЕФА противоречат европейскому законодательству.

История с созданием нового турнира тянется еще с весны 2021 года. На данный момент из Суперлиги не вышли только «Реал» и «Барселона».

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Лига Чемпионов ФК Барселона
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