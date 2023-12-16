Mundo Deportivo: «Барселона» и «Реал» получат по €1 млрд за участие в Суперлиге

Mundo Deportivo узнала, что «Барселоне» могут выдать €1 млрд за Суперлигу

Мадридский «Реал» и «Барселона» могут получит по €1 млрд в случае одобрения Судом ЕС проекта Суперлиги и запуска нового турнира. Суд огласит свое решение по этому делу 21 декабря

Фото: Sam Hodde / Getty Images

Мадридский «Реал» и «Барселона» могут получить по €1 млрд, если они станут участниками новой европейской Суперлиги. Об этом сообщает газета Mundo Deportivo.

Все будет зависеть о вердикта Суда Европейского союза по делу Суперлиги, который будет вынесен на следующей неделе.

Спонсоры готовы вложить в турнир €15 млрд на старте, общая стоимость проекта может достичь €100 млрд. Согласно плану, инвесторы сохранят 15% будущего оборота, а доля из оставшихся 85% достанется испанским клубам, также им полагается бонус за поддержку проекта.

Mundo Deportivo отмечает, что такая выплата может помочь решить финансовые проблемы «Барселоны», долги которой сейчас превышают €1 млрд.

Впервые о создании Суперлиги, основу которой должны были составить 15 грандов из Англии, Италии и Испании, было объявлено в апреле 2021 года. Однако эта идея была воспринята в штыки УЕФА, ФИФА, Евросоюзом и европейскими странами. И уже через неделю практически все клубы вышли из проекта.

Приверженцами идеи Суперлиги остались «Реал», «Барселона» и «Ювентус» (он вышел из проекта только летом 2023-го), которые обратились в суд и обвинили УЕФА в злоупотреблении доминирующим положением на европейском футбольном рынке и нарушении правил конкуренции.

В феврале 2022-го было объявлено о новом формате Суперлиги — открытом еврокубковом турнире, объединяющем до 80 клубов.

Окончательное решение Европейского суда по делу Суперлиги должно быть вынесено 21 декабря.