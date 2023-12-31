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Спорт ,  
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Панарина и Шестеркина включили в тройку лучших игроков дня в НХЛ

Панарина признали первой звездой дня в НХЛ, Шестеркина — третьей
Артемий Панарин и Игорь Шестеркин заняли соответственно первое и третье места в списке звезд дня. В тройку лучших также вошел форвард «Бостона» Давид Пастрняк
Артемий Панарин
Артемий Панарин (Фото: Dennis Schneidler / USA TODAY Sports / Reuters)

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, оформивший хет-трик в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг», был признан лучшим игроком дня регулярного чемпионата НХЛ. Об этом сообщается на сайте турнира.

Панарин помог «Рейнджерс» победить со счетом 5:1. Форвард второй раз в сезоне и шестой раз в карьере в НХЛ забросил три шайбы в одной игре.

Всего на счету Панарина 23 гола и 27 передач в 35 играх сезона.

Вратарь нью-йоркского клуба Игорь Шестеркин отразил 34 броска и стал третьей звездой дня.

Голкипер выиграл 15 из 22 матчей сезона, отражая в среднем 91,1% бросков.

«Рейнджерс» первым набрал 50 очков в сезоне — в предыдущий раз ему это удавалось в чемпионате 1993/94, по итогам которого он выиграл Кубок Стэнли.

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Вторым в списке лучших игроков дня стал нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк, у которого две шайбы и передача в игре с «Нью-Джерси Девилз» (5:2).

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Анна Сатдинова
Хоккей НХЛ Артемий Панарин

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