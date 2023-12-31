Судьи лишили Овечкина одной из двух шайб в матче с «Нэшвиллом»: видео
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз» забросил две шайбы, одну из которых отменили после видеопросмотра. Видео лучших моментов встречи опубликовано в YouTube-канале Sportsnet.
«Вашингтон» дома уступил «Нэшвиллу» в серии буллитов (2:3), продлив серию поражений до четырех матчей.
Овечкин сравнял счет во втором периоде, а на последней минуте матча вывел команду вперед. Однако судьи после видеопросмотра объявили, что одноклубник Овечкина Ник Дауд мешал российскому вратарю «Нэшвилла» Ярославу Аскарову.
Овечкин прервал трехматчевую серию без голов, ему осталось 65 шайб до повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки в НХЛ (894).
Аскаров выиграл первый матч в НХЛ, сделав 26 сейвов. Он стал 171-м голкипером, которому Овечкин забил за карьеру. Большему числу вратарей забивали только Яромир Ягр (178) и Патрик Марло (177).
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