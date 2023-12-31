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Спорт ,  
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Судьи лишили Овечкина одной из двух шайб в матче с «Нэшвиллом»: видео

Овечкина лишили одной из двух шайб в матче с «Нэшвиллом»
«Вашингтон» по буллитам проиграл «Нэшвиллу» (2:3). На последней минуте встречи Александр Овечкин забросил шайбу, которая могла стать победной, но ее отменили из-за нарушения правил другим игроком
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: Brad Mills / USA TODAY Sports / Reuters)

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз» забросил две шайбы, одну из которых отменили после видеопросмотра. Видео лучших моментов встречи опубликовано в YouTube-канале Sportsnet.

«Вашингтон» дома уступил «Нэшвиллу» в серии буллитов (2:3), продлив серию поражений до четырех матчей.

Видео: Sportsnet

Овечкин сравнял счет во втором периоде, а на последней минуте матча вывел команду вперед. Однако судьи после видеопросмотра объявили, что одноклубник Овечкина Ник Дауд мешал российскому вратарю «Нэшвилла» Ярославу Аскарову.

Овечкин прервал трехматчевую серию без голов, ему осталось 65 шайб до повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки в НХЛ (894).

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Александр Овечкин

Аскаров выиграл первый матч в НХЛ, сделав 26 сейвов. Он стал 171-м голкипером, которому Овечкин забил за карьеру. Большему числу вратарей забивали только Яромир Ягр (178) и Патрик Марло (177).

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Анна Сатдинова
Хоккей НХЛ Александр Овечкин

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