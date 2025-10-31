Отец футболиста МЮ не подтвердил, что сын взял российское гражданство

Отец игрока МЮ из Дагестана не подтвердил, что сын взял российское гражданство

Черим Ибрагимов заявил, что на данный момент 17-летний Амир концентрируется на игре в клубе

Амир Ибрагимов (Фото: manutd.com)

Отец футболиста «Манчестер Юнайтед» (МЮ) Амира Ибрагимова Черим Ибрагимов не подтвердил информацию о том, что его сын взял российское спортивное гражданство.

«На данный момент Амир концентрируется на игре в клубе. А дальше будет видно», — сказал Ибрагимов-старший в интервью Odds.ru.

Накануне телеграм-канал Sport Baza сообщил, что 17-летний Ибрагимов сменил спортивное гражданство с английского на российское и теперь сможет играть за сборную России.

В апреле Ибрагимов подписал первый профессиональный контракт с «Манчестер Юнайтед». Ранее он играл за юношеские команды МЮ разных возрастов, в этом сезоне выступает за команду игроков до 18 лет. Футболист вызывался в юношескую сборную Англии для игроков до 15 и 16 лет.

Семья Ибрагимовых переехала в Великобританию из Буйнакска (Дагестан). Два брата Амира, Мухаммад и Гази, также занимаются футболом, а старший брат Ибрагим — боец ММА.