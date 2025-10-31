Отец футболиста МЮ не подтвердил, что сын взял российское гражданство
Отец футболиста «Манчестер Юнайтед» (МЮ) Амира Ибрагимова Черим Ибрагимов не подтвердил информацию о том, что его сын взял российское спортивное гражданство.
«На данный момент Амир концентрируется на игре в клубе. А дальше будет видно», — сказал Ибрагимов-старший в интервью Odds.ru.
Накануне телеграм-канал Sport Baza сообщил, что 17-летний Ибрагимов сменил спортивное гражданство с английского на российское и теперь сможет играть за сборную России.
В апреле Ибрагимов подписал первый профессиональный контракт с «Манчестер Юнайтед». Ранее он играл за юношеские команды МЮ разных возрастов, в этом сезоне выступает за команду игроков до 18 лет. Футболист вызывался в юношескую сборную Англии для игроков до 15 и 16 лет.
Семья Ибрагимовых переехала в Великобританию из Буйнакска (Дагестан). Два брата Амира, Мухаммад и Гази, также занимаются футболом, а старший брат Ибрагим — боец ММА.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp
FT: в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио
Минпромторг перенес изменение утильсбора на 1 декабря
Замглавы «Дом.РФ» Грицкевич дал ориентир по параметрам IPO
4 человека погибли и 21 пострадали в ДТП с трамваем в Туле. Подробности
The Atlantic: министры США переехали на военные базы после убийства Кирка