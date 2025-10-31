 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 ЦСКА Пари НН 1 1,44 x 5,2 2 7,1 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Рубин Динамо 1 3,4 x 3,4 2 2,17 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Динамо Махачкала Крылья Советов 1 2,2 x 3,05 2 3,65 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ростов Акрон 1 1,65 x 3,95 2 5,2 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Зенит Локомотив 1 1,5 x 4,5 2 5,9 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ноттингем Форест Манчестер Юнайтед 1 3,35 x 3,8 2 2,03 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Тоттенхэм Челси 1 2,65 x 3,6 2 2,5 Футбол Германия. Бундеслига. Сезон 25/26 Бавария Байер 1 1,23 x 7 2 10,5 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Оренбург Сочи 1 2,25 x 3,35 2 3,25 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Балтика Ахмат 1 2,7 x 3,1 2 2,8 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Краснодар Спартак 1 2,05 x 3,45 2 3,65 Единоборства ММА. UFC Fight Night 263. Лас-Вегас. Главный бой вечера. Полулегкий вес. 5 раундов Стив Гарсия-мл. Дэвид Онама 1 1,72 x 52 2 2,17 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полутяжелый вес Дэвид Бенавидес Энтони Ярд 1 1,09 x 26 2 8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

Отец футболиста МЮ не подтвердил, что сын взял российское гражданство

Отец игрока МЮ из Дагестана не подтвердил, что сын взял российское гражданство
Черим Ибрагимов заявил, что на данный момент 17-летний Амир концентрируется на игре в клубе
Амир Ибрагимов
Амир Ибрагимов (Фото: manutd.com)

Отец футболиста «Манчестер Юнайтед» (МЮ) Амира Ибрагимова Черим Ибрагимов не подтвердил информацию о том, что его сын взял российское спортивное гражданство.

«На данный момент Амир концентрируется на игре в клубе. А дальше будет видно», — сказал Ибрагимов-старший в интервью Odds.ru.

Накануне телеграм-канал Sport Baza сообщил, что 17-летний Ибрагимов сменил спортивное гражданство с английского на российское и теперь сможет играть за сборную России.

В апреле Ибрагимов подписал первый профессиональный контракт с «Манчестер Юнайтед». Ранее он играл за юношеские команды МЮ разных возрастов, в этом сезоне выступает за команду игроков до 18 лет. Футболист вызывался в юношескую сборную Англии для игроков до 15 и 16 лет.

Семья Ибрагимовых переехала в Великобританию из Буйнакска (Дагестан). Два брата Амира, Мухаммад и Гази, также занимаются футболом, а старший брат Ибрагим — боец ММА.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp

FT: в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио

Минпромторг перенес изменение утильсбора на 1 декабря

Замглавы «Дом.РФ» Грицкевич дал ориентир по параметрам IPO

4 человека погибли и 21 пострадали в ДТП с трамваем в Туле. Подробности

The Atlantic: министры США переехали на военные базы после убийства Кирка
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Манчестер Юнайтед Амир Ибрагимов смена гражданства
Материалы по теме
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Сандерленд», впервые в сезоне не пропустив
Спорт
«Манчестер Юнайтед» не забил пенальти и проиграл аутсайдеру АПЛ
Спорт
«Манчестер Юнайтед» нанес «Челси» первое поражение в сезоне АПЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 октября
EUR ЦБ: 93,39 (+1,14) Инвестиции, 30 окт, 18:44 Курс доллара на 31 октября
USD ЦБ: 80,5 (+1,03) Инвестиции, 30 окт, 18:44
Минобороны заявило о признании МИДом Украины катастрофы ВСУ в «котлах» Политика, 11:41
Причиной ДТП с трамваем в Туле назвали неисправность дорожного полотна Общество, 11:39
Отец футболиста МЮ не подтвердил, что сын взял российское гражданство Спорт, 11:36
Как промышленная ипотека помогает в импортозамещении Дискуссионный клуб, 11:33
Начальник Центра подготовки космонавтов уйдет с поста Общество, 11:31
Какими бывают золотые слитки РБК и Сбер, 11:31
Мотивируют не премии, а правильные культурные сигналы. Как «включить» ихПодписка на РБК, 11:29
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Как банки из кредиторов превратились в партнеров по развитию бизнеса Отрасли, 11:28
Агенты ИИ не работают в вакууме: почему культура важнее технологии Тренды, 11:26
Игры больше не игрушки: пора ли брендам в виртуальный мир Тренды, 11:25
Орбан заявил, что встреча с Трампом может приблизить саммит России и США Политика, 11:24
Акцент образа жизни: как VOYAH стал не просто автомобилем Стиль, 11:24
Компания Amazon подорожала на $330 млрд после выхода отчетности Инвестиции, 11:21
Сейм Латвии одобрил выход из конвенции о защите женщин от насилия Политика, 11:21