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Уроженец России подписал профессиональный контракт с «Манчестер Юнайтед»

Амир Ибрагимов подписал профессиональный контракт с «Манчестер Юнайтед»
Амир Ибрагимов на следующий день после 17-летия подписал профессиональный контракт с МЮ, за который играл на юношеском уровне
Амир Ибрагимов
Амир Ибрагимов (Фото: amir_ibra7 / Instagram (владелец сети Meta признана в России экстремистской и запрещена))

Родившийся в Дагестане полузащитник Амир Ибрагимов подписал первый профессиональный контракт с «Манчестер Юнайтед». Об этом он сообщил в Instagram (владелец сети Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Ранее Ибрагимов подписывал с манчестерской командой предварительные контракты, которые гарантировали, что он останется в клубе до 17-летия, когда получит право подписать профессиональное соглашение.

Ибрагимову исполнилось 17 лет 2 апреля. «Ничего не изменилось, упорная работа продолжается», — написал Ибрагимов.

Он играл за юношеские команды МЮ разных возрастов, в этом сезоне играет за команду игроков до 18 лет. Футболист уже выступал за юношескую сборную Англии до 15 и 16 лет.

Семья Ибрагимовых переехала в Великобританию из Буйнакска (Дагестан). Два брата Амира, Мухаммад и Гази, также занимаются футболом, а старший брат Ибрагим — боец ММА.

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Анна Сатдинова
Футбол Манчестер Юнайтед Амир Ибрагимов Дагестан
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