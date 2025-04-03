Уроженец России подписал профессиональный контракт с «Манчестер Юнайтед»
Родившийся в Дагестане полузащитник Амир Ибрагимов подписал первый профессиональный контракт с «Манчестер Юнайтед». Об этом он сообщил в Instagram (владелец сети Meta признана в России экстремистской и запрещена).
Ранее Ибрагимов подписывал с манчестерской командой предварительные контракты, которые гарантировали, что он останется в клубе до 17-летия, когда получит право подписать профессиональное соглашение.
Ибрагимову исполнилось 17 лет 2 апреля. «Ничего не изменилось, упорная работа продолжается», — написал Ибрагимов.
Он играл за юношеские команды МЮ разных возрастов, в этом сезоне играет за команду игроков до 18 лет. Футболист уже выступал за юношескую сборную Англии до 15 и 16 лет.
Семья Ибрагимовых переехала в Великобританию из Буйнакска (Дагестан). Два брата Амира, Мухаммад и Гази, также занимаются футболом, а старший брат Ибрагим — боец ММА.
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