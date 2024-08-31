Дзюба: пока я вроде бы не завершил карьеру, сейчас посмотрим

Дзюба заявил, что пока не завершил спортивную карьеру

Последним клубом 36-летнего нападающего был московский «Локомотив». По словам Дзюбы, он каждый день держит себя в тонусе

Артем Дзюба (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Находящийся без клуба после ухода из «Локомотива» Артем Дзюба заявил журналистам, что на данный момент не принял решение о завершении карьеры.

«Пока я вроде бы не закончил, сейчас посмотрим. Я каждый день просыпаюсь, собираюсь. <...> Еду в тренажерный зал, занимаюсь с тренером. Играю в футбол с друзьями, потом играю в теннис, иногда еще могу поиграть в волейбол», — цитирует Дзюбу «Матч ТВ».

36-летний футболист отметил, что каждый день держит себя в тонусе.

Дзюба ушел из «Локомотива» на правах свободного агента после завершения прошлого сезона. В прошлом сезоне форвард забил четыре гола и сделал четыре передачи в 26 матчах за «железнодорожников».

Дзюба является четырехкратным чемпионом России в составе «Зенита», двукратным обладателем Кубка страны и четырехкратным — Суперкубка.

Новый клуб Дзюба пока не нашел, зато сыграл в Лиге уличного футбола.