Ламин Ямаль в 17 лет побил рекорд в чемпионате Испании

Форвард «Барселоны» помог каталонцам разгромить «Вальядолид» со счетом 7:0 и улучшил достижение Бояна Кркича по голевым действиям в Ла Лиге до достижения 18 лет

Ламин Ямаль (Фото: Alex Caparros / Getty Images)

Форвард «Барселоны» Ламин Ямаль побил рекорд по голевым действиям в Ла Лиге (высшем дивизионе чемпионата Испании) до достижения 18 лет. Об этом сообщает Opta.

«Барселона» 31 августа в четвертом туре дома разгромила «Вальядолид» со счетом 7:0. Хет-трик сделал Рафинья (20-я, 64-я, 72-я минуты), также отличились Роберт Левандовски (24), Жюль Кунде (45+2), Дани Ольмо (83) и Ферран Торрес (85-я).

17-летний Ямаль отметился двумя голевыми передачами. Теперь у него 15 баллов по системе «гол + пас» в Ла Лиге (шесть голов и девять ассистов в 42 матчах). У Бояна Кркича, экс-футболиста «Барселоны», было 13 баллов.

Ямаль на чемпионате Европы 2024 года помог сборной Испании завоевать золотые медали, стал самым молодым игроком в истории турнира (16 лет 338 дней), установил новый рекорд как самый молодой автор гола (16 лет 362 дня) и был признан лучшим молодым игроком Евро-2024.

«Барселона» набрала 12 очков и занимает первое место в чемпионате Испании. В следующем туре каталонцы 15 сентября в гостях сыграют с «Жироной».