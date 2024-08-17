Отца лучшего молодого игрока Евро-2024 выписали из больницы

Мунир Насрауи, отец Ламина Ямаля, провел в больнице три дня после того, как получил несколько ножевых ранений

Ламин Ямаль (Фото: Eric Alonso / Getty Images)

Отца футболиста «Барселоны» и сборной Испании Ламина Ямаля Мунира Насрауи, который 14 августа был госпитализирован с несколькими ножевыми ранениями, выписали из больницы. Об этом сообщает Marca.

Насрауи ранили во время конфликта в городе Матаро к северо-востоку от Барселоны. Все началось, когда он выгуливал собаку и его облили водой с балкона. Конфликт перерос в драку, а позднее вечером на Насрауи напали и нанесли несколько ударом ножом.

На следующий день испанская полиция задержала троих подозреваемых. Тому мужчине, который непосредственно ударил ножом отца футболиста, грозит до 10 лет тюрьмы.

Ямалю 17 лет, на прошедшем чемпионате Европы он стал самым молодым игроком турнира (16 лет 338 дней) и установил новый рекорд как самый молодой автор гола в истории Евро (16 лет 362 дня). Ямаля признали лучшим молодым игроком Евро, сборная Испании стала победителем турнира.