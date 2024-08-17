Отца лучшего молодого игрока Евро-2024 выписали из больницы
Отца футболиста «Барселоны» и сборной Испании Ламина Ямаля Мунира Насрауи, который 14 августа был госпитализирован с несколькими ножевыми ранениями, выписали из больницы. Об этом сообщает Marca.
Насрауи ранили во время конфликта в городе Матаро к северо-востоку от Барселоны. Все началось, когда он выгуливал собаку и его облили водой с балкона. Конфликт перерос в драку, а позднее вечером на Насрауи напали и нанесли несколько ударом ножом.
На следующий день испанская полиция задержала троих подозреваемых. Тому мужчине, который непосредственно ударил ножом отца футболиста, грозит до 10 лет тюрьмы.
Ямалю 17 лет, на прошедшем чемпионате Европы он стал самым молодым игроком турнира (16 лет 338 дней) и установил новый рекорд как самый молодой автор гола в истории Евро (16 лет 362 дня). Ямаля признали лучшим молодым игроком Евро, сборная Испании стала победителем турнира.
Харрис пообещала запретить «взвинчивание цен» на продукты
Вирусологи оценили риск эпидемии оспы обезьян в России
Следственный комитет Белоруссии начал расследование против стендап-комика Славы Комиссаренко
Создатель ChatGPT заблокировал иранские аккаунты за фейки о выборах в США
В Москве в одном из переходов на станции метро «Арбатская» сработала гермодверь
Читайте форум РБК-Крипто в Telegram
Доля доллара и евро при расчетах за российский экспорт упала ниже 20%
WP узнала о секретных переговорах о мире, сорванных наступлением ВСУ
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов