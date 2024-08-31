Дубль аргентинского новичка принес «Зениту» победу над «Пари НН»

Дубль Лусиано Гонду в дебютном матче принес «Зениту» победу над «Пари НН» в РПЛ

Встреча седьмого тура РПЛ завершилась со счетом 3:0. Аргентинский форвард Лусиано Гонду, который перешел в «Зенит» 27 августа, забил два гола в дебютной игре

Лусиано Гонду (Фото: телеграм-канал ФК «Зенит»)

Футболисты петербургского «Зенита» обыграли «Пари Нижний Новгород» со счетом 3:0 в гостевом матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Дубль сделал Лусиано Гонду (30-я и 57-я минуты), также отличился Вендел (69).

23-летний Гонду отличился в дебютном матче за «Зенит». Аргентинский форвард перешел в петербургский клуб 27 августа из «Аргентинос Хуниорс».

Гонду — второй игрок в XXI веке, оформивший дубль в дебютном матче за «Зенит» в РПЛ, сообщает Opta. Первым был Максим Глушенков ранее в этом сезоне.

Кроме того, «Зенит» — первый клуб со времен «Рубина» Курбана Бердыева образца 2010 года, пропустивший один гол в первых семи турах сезона. Это также клубный рекорд по пропущенным голам после семи туров.

«Зенит» набрал 17 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ. «Пари НН» с шестью очками расположился на десятой строчке.

В следующем туре 14 сентября в гостях сыграет с московским ЦСКА, «Пари НН» в тот же день в гостях встретится с воронежским «Факелом».