Дубль аргентинского новичка принес «Зениту» победу над «Пари НН»
Футболисты петербургского «Зенита» обыграли «Пари Нижний Новгород» со счетом 3:0 в гостевом матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Дубль сделал Лусиано Гонду (30-я и 57-я минуты), также отличился Вендел (69).
23-летний Гонду отличился в дебютном матче за «Зенит». Аргентинский форвард перешел в петербургский клуб 27 августа из «Аргентинос Хуниорс».
Гонду — второй игрок в XXI веке, оформивший дубль в дебютном матче за «Зенит» в РПЛ, сообщает Opta. Первым был Максим Глушенков ранее в этом сезоне.
Кроме того, «Зенит» — первый клуб со времен «Рубина» Курбана Бердыева образца 2010 года, пропустивший один гол в первых семи турах сезона. Это также клубный рекорд по пропущенным голам после семи туров.
«Зенит» набрал 17 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ. «Пари НН» с шестью очками расположился на десятой строчке.
В следующем туре 14 сентября в гостях сыграет с московским ЦСКА, «Пари НН» в тот же день в гостях встретится с воронежским «Факелом».
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