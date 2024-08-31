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Российский вратарь ПСЖ Сафонов заболел перед матчем чемпионата Франции

Вратарь сборной России в субботу не примет участия в тренировке ПСЖ и может пропустить воскресный матч против «Лилля»
Матвей Сафонов
Матвей Сафонов (Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов заболел накануне матча третьего тура чемпионата Франции против «Лилля». Об этом сообщается на сайте ПСЖ.

Россиянин не примет участия в субботней тренировке ПСЖ.

«Из-за вируса Сафонов и Нуну Мендеш сегодня отдыхают», — говорится в сообщении.

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Матвей Сафонов

Гостевой матч с «Лиллем» состоится 1 сентября.

В первых двух турах Сафонов остался на скамейке запасных.

ПСЖ объявил о подписании контракта с Сафоновым 14 июня. Соглашение рассчитано до лета 2029 года. Стоимость трансфера голкипера сборной России оценивается в €20 млн.

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