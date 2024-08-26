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Мосгорсуд встал на сторону экс-жены вратаря Сафонова в деле об алиментах

Мосгорсуд оставил в силе размер алиментов бывшей жене вратаря Сафонова
Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу вратаря на январское решение Никулинского суда, по которому тот должен бывшей жене четверть своих доходов на содержание дочери
Матвей Сафонов
Матвей Сафонов (Фото: Belkin Aleksey / news.ru / Global Look Press)

Мосгорсуд оставил в силе решение Никулинского суда столицы, который ранее обязал вратаря ПСЖ и сборной России Матвея Сафонова платить алименты бывшей жене, сообщается на портале судов общей юрисдикции.

Вратарь подавал апелляционную жалобу в Мосгорсуд после решения суда первой инстанции от 25 января. 26 августа жалоба была оставлена без удовлетворения.

Представитель бывшей жены футболиста Ксения Казачек заявила ТАСС, что та рада решению суда. Речь идет об алиментах в размере 25% от доходов голкипера.

РБК обратился за комментарием к представителям Сафонова.

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Матвей Сафонов

Сафонов был женат на Анастасии Казачек, они начали встречаться еще в школьные годы. О разводе пары стало известно в октябре 2021 года. У них есть дочь Майя (родилась летом 2021-го).

В июне сообщалось, что голкиперу запретили выезд из России из-за долгов по алиментам, называлась сумма долга 60 млн рублей. В банке данных исполнительных производств появилась запись о должнике, ФИО и дата рождения которого совпадали с Сафоновым. Сумма долга там не указывалась.

Однако уже 14 июня ПСЖ сообщил о подписании пятилетнего контракта с Сафоновым, который после этого уехал во Францию.

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