Жена Федуна заявила, что не допустила бы переход Соболева в «Зенит»
Зарема Салихова, супруга экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, заявила Metaratings, что не допустила бы переход Александра Соболева в петербургский «Зенит».
«Вместо перчатки в «Зенит» отправили Соболева. Я бы не допустила в клубе такой ситуации, когда лучший габаритный нападающий уходит в стан принципиального соперника. А может, просто он для них не принципиальный?» — сказала Салихова.
Соболев 30 августа подписал контракт с «Зенитом» на три сезона с возможностью продления еще на год.
«РБК Спорт» ранее сообщал, что «Зенит» и «Спартак» согласовали стоимость перехода игрока — €9 млн в качестве обязательной суммы трансфера и €1 млн в качестве бонусов.
За 4,5 года в «Спартаке» Соболев провел 140 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 голевые передачи. Вместе со «Спартаком» форвард выиграл Кубок России.
«Зенит» после шести туров занимает второе место в РПЛ, уступая одно очко лидирующему «Локомотиву». «Спартак» — пятый.
Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики
Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину
Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна
Тепловые сети
в России: комплексный подход к модернизации
Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем
Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят