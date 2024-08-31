Жена Федуна заявила, что не допустила бы переход Соболева в «Зенит»

Зарема Салихова отметила, что в стан принципиального соперника «Спартака» отправился лучший габаритный нападающий команды

Зарема Салихова (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Зарема Салихова, супруга экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, заявила Metaratings, что не допустила бы переход Александра Соболева в петербургский «Зенит».

«Вместо перчатки в «Зенит» отправили Соболева. Я бы не допустила в клубе такой ситуации, когда лучший габаритный нападающий уходит в стан принципиального соперника. А может, просто он для них не принципиальный?» — сказала Салихова.

Соболев 30 августа подписал контракт с «Зенитом» на три сезона с возможностью продления еще на год.

«РБК Спорт» ранее сообщал, что «Зенит» и «Спартак» согласовали стоимость перехода игрока — €9 млн в качестве обязательной суммы трансфера и €1 млн в качестве бонусов.

За 4,5 года в «Спартаке» Соболев провел 140 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 голевые передачи. Вместе со «Спартаком» форвард выиграл Кубок России.

«Зенит» после шести туров занимает второе место в РПЛ, уступая одно очко лидирующему «Локомотиву». «Спартак» — пятый.