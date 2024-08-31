Кто из футболистов переходил из «Спартака» в «Зенит»

Нападающий Александр Соболев 30 августа перешел в «Зенит». Кто еще из игроков «Спартака» переходил в петербургский клуб в истории чемпионатов России — в подборке «РБК Спорт»

Артем Дзюба (Фото: Global Look Press)

Петербургский «Зенит» 30 августа объявил о подписании форварда Александра Соболева, который выступал за «Спартак». Накануне «РБК Спорт» сообщил, что «Зенит» и «Спартак» согласовали стоимость перехода игрока — €9 млн в качестве обязательной суммы трансфера и €1 млн в качестве бонусов.

«РБК Спорт» собрал подборку футболистов, которые уходили из «Спартака» в «Зенит» уже после создания чемпионата России.

Василий Кульков

Василий Кульков (Фото: Уткин Игорь / ТАСС)

Первый случай перехода из «Спартака» в «Зенит» после распада СССР произошел в 1997-м году. Полузащитник Василий Кульков выступал за московский клуб с 1989 по 1991 год. С 1991 по 1995 год он выступал в Португалии за «Бенфику» и «Порту», а затем вернулся в «Спартак», чтобы помочь москвичам в Лиге чемпионов.

Он провел за «Спартак» 121 матч, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и одной голевой передачей.

В середине 1997 г. Кульков перешел в «Зенит». Контракт был рассчитан до конца сезона. Всего за петербургскую команду он провел 44 матча, в которых отметился двумя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

Владимир Быстров

Владимир Быстров (Фото: Global Look Press)

Полузащитник Владимир Быстров в 2001 году начал выступать за «Зенит». Однако в июле 2005-го года он перешел в «Спартак», который заплатил за игрока €4 млн. Форвард подписал контракт с московским клубом на четыре года. Первый гол в составе «красно-белых» Быстров забил 27 августа 2005 года на 45-й минуте 21-го тура чемпионата России в ворота «Алании».

Всего за московский клуб он провел 138 матчей, в которых забил 18 мячей и отдал 26 передач. Трижды становился серебряным призером чемпионата России (2005, 2006, 2007).

Владимир Быстров (Фото: Global Look Press)

В августе 2009 года Быстров подписал контракт с клубом «Зенитом», который заплатил за игрока €9 млн. Контракт подписан сроком на 5 лет. Агент футболиста Павел Андреев назвал главной причиной перехода тоску Быстрова по родному городу.

В составе «Зенита» Быстров дважды становился чемпионом России (2010, 2011/12), обладателем Кубка (2009/10) и Суперкубка страны (2011).

Артем Дзюба

Артем Дзюба (Фото: Global Look Press)

Форвард Артем Дзюба пробивался в основной состав «Спартака» с 2006 по 2011 год, за это время дважды побывав в аренде в «Томи». Дзюба многократно раз подчеркивал, что является воспитанником «Спартака» и желает играть именно в родном клубе.

В 2011-м нападающий наконец закрепился в стартовом составе, но в 2013-м вновь лишился места и уехал в аренду в «Ростов».

Дзюба вернулся в «Спартак» в 2014 году и в четырех стартовых матчах забил шесть мячей. В следующих 12 встречах он отличился только один раз. На этом закончилась первая половина чемпионата 2014/15. В конце сезона у нападающего завершался контракт. За полгода до истечения срока он имел право начать переговоры с другими клубами.

Клуб начал с Дзюбой переговоры о продлении соглашения летом 2014 года. В конце сентября Федун заявил, что «Спартак» сделал предложение, приняв которое, футболист станет самым высокооплачиваемым игроком команды. «Мы готовы продлить контракт с Дзюбой и предложить ему самую высокую в команде зарплату, — сказал владелец клуба. — Но он хочет зарплату как, например, в «Зените». Хочет получать, как Халк, но он не играет, как Халк...».

В итоге клуб и форвард не смогли договорится о сроке соглашения и зарплате. «Сегодня был совет директоров. Он проголосовал за то, чтобы отпустить Дзюбу из «Спартака». Мы не собираемся устраивать ни с кем аукцион. У нас есть чувство собственного достоинства. Человеку трижды предлагали продлить контракт», — сообщил Федун в конце января 2015 года.

По окончанию сезона Дзюба перешел в «Зенит».

Артем Дзюба (Фото: Global Look Press)

В Санкт-Петербурге спортсмен сразу стал игроком основного состава. За 249 матчей он забил 108 голов. В «Спартаке» нападающий провел 166 игр и 38 раз поразил ворота соперников. Играя в «Зените», Дзюба стал не только основным нападающим сборной России, но и ее капитаном.

Он выступал за «Зенит» до 2022-го года. Вместе с клубом стал четырехкратным чемпионом России (2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22), трехкратным обладателем Кубка (2014, 2016, 2020) и четырехкратным обладателем Суперкубка страны (2015, 2016, 2020, 2021).

Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев (Фото: Global Look Press)

Полузащитник Зелимхан Бакаев является воспитанником «Спартака» и выпускником Академии им. Федора Черенкова. Он выступал за молодежный состав и «Спартак-2», а в 2015 году дебютировал за основную команду.

Вместе со «Спартаком» Бакаев в 2017 году стал победителем Суперкубка России, в 2018-м — обладателем бронзовой медали чемпионата страны, а в 2021-м — серебряной. 29 мая 2022 года Бакаев завоевал Кубок России. На счету Бакаева за московскую команду 105 матчей, в которых он забил 11 мячей и сделал 29 результативных передач.

Зелимхан Бакаев (Фото: Global Look Press)

15 июня стало известно, что Бакаев на правах свободного агента подписал контракт с «Зенитом» по схеме «3+1». Бакаев заявил, что его переход из «Спартака» в петербургский клуб не является предательством.

Всего за петербургский клуб Бакаев провел 21 матч, в которых отметился лишь одним забитым мячом и двумя голевыми передачами.

Бакаев в августе 2024-го перешел в подмосковные «Химки». Футболист будет там выступать на правах аренды до конца сезона 2024/25.