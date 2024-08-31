Льюиса Хэмилтон в Mercedes в следующем сезоне заменит 18-летний Антонелли

Mercedes назвал пилота, который заменит Хэмилтона в следующем сезоне

Партнером Джорджа Расселла в 2025 году станет 18-летний итальянец Андреа Кими Антонелли. Семикратный чемпион «Формулы-1» Хэмилтон перейдет в Ferrari

Андреа Кими Антонелли (Фото: Rudy Carezzevoli / Getty Images)

Итальянец Андреа Кими Антонелли станет основным пилотом команды «Формулы-1» Mercedes в 2025 году. Об этом сообщается на сайте команды.

18-летний Антонелли заменит в Mercedes семикратного чемпиона «Формулы-1» британца Льюиса Хэмилтона, который перейдет в Ferrari.

Антонелли станет партнером британца Джорджа Расселла.

Итальянец является участником юниорской академии Mercedes с 2019 года. В нынешнем сезоне он дебютировал в «Формуле-2», в 18 гонках он одержал две победы и пока занимает шестое место в общем зачете.

Расселл в 2019 году перешел в «Формулу-1» после академии Mercedes. С того времени британец выиграл два Гран-при и 13 раз попадал на подиум.

В нынешнем сезоне после 18 этапов Хэмилтон занимает шестое место в общем зачете, Расселл — восьмое. В Кубке конструкторов Mercedes расположился на четвертой строчке.