Mercedes назвал пилота, который заменит Хэмилтона в следующем сезоне
Итальянец Андреа Кими Антонелли станет основным пилотом команды «Формулы-1» Mercedes в 2025 году. Об этом сообщается на сайте команды.
18-летний Антонелли заменит в Mercedes семикратного чемпиона «Формулы-1» британца Льюиса Хэмилтона, который перейдет в Ferrari.
Антонелли станет партнером британца Джорджа Расселла.
Итальянец является участником юниорской академии Mercedes с 2019 года. В нынешнем сезоне он дебютировал в «Формуле-2», в 18 гонках он одержал две победы и пока занимает шестое место в общем зачете.
Расселл в 2019 году перешел в «Формулу-1» после академии Mercedes. С того времени британец выиграл два Гран-при и 13 раз попадал на подиум.
В нынешнем сезоне после 18 этапов Хэмилтон занимает шестое место в общем зачете, Расселл — восьмое. В Кубке конструкторов Mercedes расположился на четвертой строчке.
Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики
Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину
Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна
Тепловые сети
в России: комплексный подход к модернизации
Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем
Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят