Льюис Хэмилтон впервые c 2021 года выиграл этап «Формулы-1»
Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон в рекордный девятый раз выиграл домашний Гран-при Великобритании на трассе «Сильверстоун».
Гонщик Mercedes не побеждал в «королевских гонках» с 2021 года, а накануне впервые с июля 2023 года попал в топ-2 в квалификации.
В тройку призеров также вошли Макс Ферстаппен (Red Bull) и Ландо Норрис (McLaren).
«Я не могу перестать плакать», — сказал Хэмилтон после гонки.
По окончании сезона Хэмилтон покинет Mercedes.
В зачете пилотов лидирует Ферстаппен (255 очков), второе место у Норриса (171), третье — у Шарля Леклера из Ferrari (150).
Red Bull продолжает лидировать в Кубке конструкторов (373), за ним идут Ferrari (302) и McLaren (295).
Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Венгрии с 19 по 21 июля.