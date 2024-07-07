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Льюис Хэмилтон впервые c 2021 года выиграл этап «Формулы-1»

Пилот Mercedes Хэмилтон впервые c 2021 года выиграл этап «Формулы-1»
В тройку призеров вошли Макс Ферстаппен и Ландо Норрис. Хэмилтон выиграл домашний этап «Формулы-1» в рекордный девятый раз
Льюис Хэмилтон
Льюис Хэмилтон (Фото: Mark Thompson / Getty Images)

Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон в рекордный девятый раз выиграл домашний Гран-при Великобритании на трассе «Сильверстоун».

Гонщик Mercedes не побеждал в «королевских гонках» с 2021 года, а накануне впервые с июля 2023 года попал в топ-2 в квалификации.

В тройку призеров также вошли Макс Ферстаппен (Red Bull) и Ландо Норрис (McLaren).

«Я не могу перестать плакать», — сказал Хэмилтон после гонки.

По окончании сезона Хэмилтон покинет Mercedes.

Хэмилтон впервые за год попал в топ-2 в квалификации на этапе «Формулы-1»
Спорт
Льюис Хэмилтон

В зачете пилотов лидирует Ферстаппен (255 очков), второе место у Норриса (171), третье — у Шарля Леклера из Ferrari (150).

Red Bull продолжает лидировать в Кубке конструкторов (373), за ним идут Ferrari (302) и McLaren (295).

Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Венгрии с 19 по 21 июля.

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Теги
Анна Сатдинова
«Формула-1» Макс Ферстаппен Льюис Хэмилтон
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